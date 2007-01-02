به گزارش خبرنگار مهر، بر مبنای آخرین نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما از مردم تهران درباره فیلم های سینمایی و سریال های پخش شده از تلویزیون در هفته آخر آذر 85 مجموعه تلویزیونی "باغ مظفر" در بین تمامی سریال های روزانه و هفتگی شبکه های سیما با 8/82 درصد بیننده و 2/93 درصد میزان رضایتمندی، رتبه اول را کسب کرده است.



"باغ مظفر" حکایت دو تن از نوادگان خان های قدیم را روایت می کند که در محله ای از تهران زندگی می کنند. تا اینکه ازدواج پسر مظفرخان و ورود عروس جدید ماجراهای جدیدی را رقم می زند. در این مجموعه مهران مدیری، سیامک انصاری، نصراله رادش، شقایق دهقان، نادر سلیمانی، سحر جعفری جوزانی، بهنوش بختیاری و محمدرضا هدایتی بازی می کنند.



همچنین در بین 10 فیلم سینمایی برتر پخش شده در هفته آخر آذرماه 85 از شبکه های سیما، شش فیلم سینمایی مربوط به فیلم های پخش شده از شبکه سه سیماست.