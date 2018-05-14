به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی در تازه ترین مصاحبه خود به انتقاد از افرادی پرداخت که بعد از قهرمانی استقلال در جام حذفی خود را به استقلال «چسبانده اند» و دنبال «سهم خواهی» هستند. قلعه نویی با گلایه از وزیر ورزش و مدیرعامل استقلال خواست که اجازه حضور این افراد که «پدر علی منصور را درآوردند» را در استقلال ندهند. وی که گفتگوی مفصلی با رادیو تهران انجام داد، همچنین از زمان انتشار لیست تیم ملی گلایه کرد و گفت: فکر می کنم قصد و غرضی در این وجود داشت.

امیر قلعه نویی در ابتدای صحبتهایش با اشاره به تقابل با استقلال در دیدار برگشت لیگ قهرمانان آسیا گفت: حس من حس مسئولیتی است. در استقلال خاطرات خوبی دارم. همه جور استقلال از قهرمانی در آسیا تا دسته سه تجربه کردم. هر زمانی که استقلال در سطح پایین بوده و شرایط خوبی نداشته است، اسمی به نام قلعه نویی بوده و به این تیم کمک کرده است. این حس برای من سخت تر است تا دیگران. دوست نداشتیم در این شرایط دو تیم ایرانی به هم بخورند چون هر دو تیم شایسته صعود هستند. هرکدام از این دو تیم به تیم دیگری می خوردند صعود می کردند. شک نکنید.

سرمربی ذوب آهن درباره دلایل موفقیت ذوب آهن گفت: دو بحث فنی و تشکیلاتی و ساختاری است که در ذوب آهن هست. یک بحث هم صداقت کاری است. تنها امتحانی که تقلب ندارد صداقت است. هرجا رفتم با تمام وجودم کار کردم و صداقت و معرفت و همدلی درون مجموعه ما بود؛ برخلاف نیم فصل اول که یکسری مشکلات وجود داشت. شاید امیر قلعه نویی کمترین نقش را داشته باشد. این را با تمام وجودم می گویم.

قلعه نویی تاکید کرد: در بحث فنی بازیکنانی که گرفتیم به ما کمک کردند و در نیم فصل دوم با سایرین هماهنگ شدند. علت اصلی موفقیت ما این دو بحث بود.

سرمربی ذوب آهن درباره بازی درگیرانه بازی رفت تصریح کرد: یک سئوال فنی از شما می پرسم. بهترین بازیکنان آنروز چه کسانی بودند؟ رحمتی و مظاهری بهترین بازیکنان آن مسابقه بودند. این نشان می دهد که بازی، بازی خوبی بوده است. نیمه اول تا دقیقه ۳۵ استقلال حاکم میدان بود. ما بلافاصله یک تعویض انجام دادیم. تا تعویض ما جا بیافتد ۱۰ دقیقه گذشت. در این ۳۰ دقیقه مظاهری بهترین بازیکن ما بود.

قلعه نویی با اظهار گلایه از مسائلی که در فضای مجازی علیه او به خاطر نحوه بازی ذوب آهن برابر استقلال مطرح شده است، گفت: هرچه در فضای مجازی جوسازی کردند و به من نسبت دادند را تقدیم به خودشان و خانواده‌شان می کنم!

وی یادآور شد: از دقیقه ۴۰ بازی با استقلال به بعد که قاسم حدادی فر آن شوت خوب را زد و سیدمهدی سوپر واکنش نشان داد، مظاهری عملا بیکارترین بازیکن ما و رحمتی پرکارترین بازیکن آنها بود. علت اصلی کم گل بودن بازی رفت، روز خوب دروازه بان ها بود. وقتی تعویض کردیم نبض بازی را گرفتیم.

سرمربی ذوب آهن ادامه داد: قبل از آنکه گل بزنیم ۴ دقیقه توپ روی دروازه استقلال بود. متاسفانه یکسری دوستان بعد از قهرمانی استقلال در جام حذفی بازهم سر و کله آنها پیدا شده و آرامش را از استقلال می گیرند. همانها که پدر علی منصوریان را در آوردند و باعث شدند یک سرمایه ملی بسوزد. البته منصوریان نسوخت ولی برایش شرایط سختی ایجاد شد.

قلعه نویی تاکید کرد: در خرمشهر و بعد از قهرمانی استقلال در جام حذفی، سر و کله این آدمها پیدا شده است. از سلطانی فر وزیر ورزش و افتخاری مدیرعامل استقلال می خواهم به این مسائل ورود کنند. فوتبال تمام می شود و می رود ولی درست نیست در این چند روز فضاسازی کنند. در همان بازی رفت استقلال ۱۹ و ما ۲۱ خطا داشتیم.

وی با اظهار گلایه از وزیر ورزش گفت: من واقعا از آقای سلطانی فر گلایه دارم که چرا می گذارد این آدمها نزدیک استقلال شوند. اینها دنبال سهم خواهی هستند و منافعشان در این شرایط است. دو نفر هستند که فرهنگ غلط و چیزی که در شان خودشان است را به فرهنگ استقلال ربط می دهند. استقلال همان تیمی بود که وقتی سال اول با آن، دوم شدیم ۸۰ هزار نفر ما را تشویق کردند. این چیزی که در فضای مجازی است به فرهنگ تاج و استقلال ربطی ندارد. از افتخاری گلایه دارم که چرا اجازه می دهد به استقلال نزدیک شوند.

سرمربی سابق استقلال ادامه داد: شما درد دل منصوریان را ببینید که چه بلایی سرش آوردند. منت نمی گذارم. شما با رویانیان تماس بگیرید ببینید چه قراردادی به من پیشنهاد داد. من استقلال را دوست داشتم و با خدا و مردم معامله کردم و حتی پولم را هم ندادند.​

سرمربی ذوب آهن در پاسخ به این سئوال که آیا از اینکه گفته شده است تیمش برابر استقلال محکم بازی کرده، ناراحت شده است؟ گفت: از اینکه گفتند محکم بازی کردیم ناراحت نشدم. چیزهایی که در شان خودشان است را به من گفته اند. فوتبال که تنیس روی میز نیست. فوتبال باید بازی درگیرانه باشد. چرا بازی های قبل این حرکتها در فضای مجازی رخ نداد؟ چون آقایان نزدیک استقلال نبودند. بعد از قهرمانی استقلال سر و کله این آقایان پیدا شد. چرا همان بازی در لیگ که ۲ بر یک بردیم و درگیرانه بود، این مسائل مطرح نشد؟ واقعا این برای فوتبال ما بد است. این آدمهای چسبیده فکر کرده اند چون با پسر فلانی بیایند می توانند سهم خواهی کنند؟ البته آنها این کار را کرده اند و از رانت استفاده کرده اند.

قلعه نویی افزود: در این چند روز چیزهایی که در شان خودشان بود را علیه من گفتند. از شخص سلطانی فر گلایه دارم. او نگذارد تیم های زیرمجموعه وزارتخانه به این سمت برود. فوتبال برد و باخت دارد. مگر ما ضربه نخوردیم؟ مگر بازیکن ما مصدوم نشد؟ بدترین خطای آن مسابقه را داریوش شجاعیان انجام داد.

وی درباره اینکه بازیکن خارجی ذوب آهن بعد از بازی گفته بود برنامه آنها زدن بازیکنان استقلال بوده است، تاکید کرد: اگر یک مصاحبه از بازیکن خارجی ما پیدا کردید به من نشان بدهید. این بازیکن بعد از بازی با من به نشست خبری آمد. شما مصاحبه ایشان را بگذارید مردم گوش کنند. این هم یکی از کارهای کثیفی بود که انجام دادند.

سرمربی ذوب آهن درباره ارزیابی اش از دیدار برگشت، گفت: بخشی از فوتبال تجزیه و تحلیل قبل از مسابقه است ولی حقیقت بازی زمانی است که داور سوت را می زند. اگر بازیکن مسائل تاکتیکی را انجام بدهد می توانیم به هدفمان برسیم. اتفاقا فردا تیم را هجومی تر گذاشته ایم چون در اصفهان دنبال گل نخوردن و گل زدن بودیم.

قلعه نویی با بیان اینکه نمی خواهد در کار شفر سرمربی استقلال دخالت کند، گفت: ولی شفر روز مسابقه با ۴ دفاع وسط بازی کرد. اتفاقا ذهنیت آنها بازی درگیر شونده بود. منتظری از دفاع وسط به راست و سهرابیان به چپ رفت. از ۱۰ بازیکن رو به جلو استقلال، ۶ نفر دفاعی بودند. این آقایان که این فضاها را درست کرده اند، بدانند بازیکنان آنها درگیرشونده تر از ما بودند.

وی در خصوص اینکه وضعیت شما برای فصل آینده چه می شود؟ گفت: اهل دروغ نیستم. دو سه پیشنهاد دارم ولی با هیچکدام صحبت نکرده ام. البته اشکالی ندارد ولی گفتم اجازه بدهید این بازی ها تمام شود، بعد ارزیابی می کنم. برنامه ای به ذوب آهن داده ام. اگر انجام شود دوست دارم بمانم. اگر خواسته هایم انجام نشود به گزینه دیگری فکر می کنم. یک موقع آدم با بودنش خدمت می کند یک موقع با نبودنش. خوشحالم که تیم دوم را تحویل می دهم. هرچند یکسری دوستان نیم فصل اول کم محبتی کردند و اگر بازیکنان ما را تحت تاثیر قرار نمی دادند شاید می توانستیم قهرمان باشد. ان شاءالله هرچه که خیر باشد اتفاق بیافتد.

سرمربی ذوب آهن همچنین با گلایه از زمان انتشار لیست تیم ملی فوتبال تاکید کرد: اگر گلایه کنم کسی ناراحت نمی شود؟ چه اتفاقی می افتاد فرداشب لیست ارائه می شد. اگر حرفی بزنیم می گویند قلعه نویی فلان و بیسار است. انتشار این لیست از نظر روحی روانی چقدر روی دو تیم تاثیر گذاشته است؟

قلعه نویی درباره اینکه آیا انتشار این لیست در مسائل روحی و روانی بازیکنان تیمش تاثیرگذار است، گفت: گلایه من بیشتر است. چون در این لیست تیم ملی چند نفر از تیم روبروی ما هستند. اینها اتفاقی نیست. به نظرم یکسری طراحی ها است. چه اشکالی داشت ۲۴ ساعت بعد اعلام می شد؟

وی با اشاره به اینکه فقط رشید مظاهری از ذوب آهن به تیم ملی دعوت شده است، گفت: هر مربی افکار تاکتیکی دارد و در این موضوع دخالت نمی کنم ولی اینکه ما با تیمی بازی داریم که چند بازیکنش به تیم ملی دعوت شده اند و یک روز قبل از بازی لیستش را اعلام کنیم، درست نیست. حتی به نظرمچند بازیکن ما لیاقتش را داشتند به تیم ملی دعوت شوند ولی به نظرم اگر قصد و غرضی در کار نبود فردا شب این لیست اعلام می شد.

سرمربی تیم ذوب آهن همچنین با اشاره به قهرمانی تیم فوتسال بانوان ایران در آسیا گفت: اولین نفری بودم که به بانوان فوتسالیست تبریک گفتم. خانم گل هم ایرانی و بچه نازی آباد است. این هم افتخاری است!

قلعه نویی گفت: در جامعه ما در حق بانوان دارد اجحاف می شود. شاید بعضی ها از حرف من ناراحت شوند. ما مسئول بهشت و جهنم دیگران نیستیم. خدا هرچه که به آدم می دهد، می گیرد. آنچه که باید حساب و کتابش را پس بدهیم اعمال خودمان است. نباید شان و شخصیت دیگران را زیر سئوال ببریم. بانوان ما جزو چندتای اول دنیا هستند اگر بسترش فراهم شود. به نظرم این قهرمانی با این شرایط سخت به اندازه قهرمانی دنیا ارزش دارد.