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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۳۴

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

نبود ایمنی در محورچهارخطه پلدختر/ آسفالتی که بعد از ۲ ماه کنده شد

نبود ایمنی در محورچهارخطه پلدختر/ آسفالتی که بعد از ۲ ماه کنده شد

پلدختر- فرماندار پلدختر از نبود ایمنی و عدم استانداردسازی محور چهار خطه خرم‌آباد - پلدختر انتقاد کرد.

نعمت‌الله دستیاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از عدم استانداردسازی و عدم رعایت نکات ایمنی در چهار خطه محور پلدختر - خرم‌آباد حدفاصل ملاوی تا روستای «جلگه خلج» انتقاد کرد.

وی اظهار داشت: نکات ایمنی در قطعه محور «بابا بهرام» رعایت نشده و این امر موجب شده هرلحظه تردد از این محور با تصادف مواجه شود.

فرماندار پلدختر افزود: آسفالت چهار خطه در این محور کیفیت مناسبی ندارد و تنها باگذشت دو ماه پر از دست‌انداز و «چاله‌چوله» شده و موج‌های زیادی در آن به وجود آمده است.

دستیاری گفت: این قطعه باوجود پیچ‌های خطرناک و کوهستانی بودن نیاز به رعایت اصول ایمنی دارد که به‌طور کامل رعایت نشده است.

وی افزود: در قطعه «بابا بهرام» باوجود پیچ‌های خطرناک و محصور بودن در کوه و رودخانه نیاز به نصب نیوجرسی و حفاظ بتنی، گارد ریل و علائم راهنمایی و رانندگی دارد که در آن نصب نشده و به طرز خطرناکی برای رانندگانی که در این مسیر عبور می‌کنند خطرساز است.

فرماندار پلدختر در این رابطه به‌شدت از مسئولان استان در احداث چهار خطه در این مسیر انتقاد کرد و از آن‌ها خواست در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکلات چهار خطه محور پلدختر- خرم‌آباد اقدام کنند.

کد مطلب 4296225

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