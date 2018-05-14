۳ کشته و ۴ مجروح بر اثر حادثه رانندگی در جنوب سیستان و بلوچستان

محمود رضا ناصح در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بامداد امروز بر اثر واژگونی یک دستگاه مینی بوس در محور «درگس» به «جکیگور» در جنوب سیستان و بلوچستان، ۳ نفر کشته و ۴ نفر مصدوم شدند.

وی با اشاره به اینکه مصدومین این حادثه توسط ۳ دستگاه آمبولانس برای ادامه مراحل درمانی به بیمارستان امام علی(ع) چابهار انتقال داده شدند، افزود: این حادثه ساعت ۸ و ۲۵ دقیقه ی صبح امروز رخ داد که متاسفانه ۲ نفر از سرنشینان قبل از رسیدن آمبولانس و یک کودک ۶ ساله در مسیر انتقال به بیمارستان فوت کردند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر با اشاره به اینکه علت این حادثه توسط کارشناسان پلیس در دست بررسی است، خاطر نشان کرد: حال دو نفر از مصدومان این حادثه وخیم گزارش شده است.