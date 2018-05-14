هیات مدیره انجمن بیماران کلیوی ایران شروع بکار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نامه مورخ ۱۵-۲-۹۷ سازمان امور اجتماعی وزارت کشور به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، داریوش آرمان رئیس هیئت مدیره، علی رضا خباززاده نایب رئیس، محمد سعید الموسویخزانه دار، دکتر عبدالخالق کیخاونی مسئول کمیته امور درمان، نادر معینی آزاد کازرونی مسئول کمیته امور استان ها، داود نوروزخانیدبیر هیئت مدیره، محمد اسماعیل خانیان عضوهیئت مدیره، انتخاب شدند.

اعضای هیئت مدیره از روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۷ آغاز بکار کردند.

انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران به عنوان قدیمی ترین سازمان مردم نهاد در حوزه سلامت و حمایت از بیماران، از ۴۰ سال قبل توسط جمعی از بیماران دیالیزی و پیوند کلیه بنیان نهاده شد. این انجمن در حال حاضر از طریق ۱۸۷ شعبه و نمایندگی در سراسرکشور، به حدود ۱۰۰ هزار بیمار دیالیزی، پیوندی و دچار نارسایی حاد کلیوی خدمت رسانی می کند.

بر اساس آخرین آمارهای موجود، هم اکنون بیش از ۳۱ هزار بیمار دیالیزی در ۵۵۳ بخش دیالیز در سراسر کشور تحت درمان هستند.