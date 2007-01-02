به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی تئاتر شهر اعلام کرد در این نشست خبری که ساعت 16 برگزار می‌شود، نظری‌پور به همراه سایر عوامل نمایش ضمن معرفی این اثر نمایشی به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌دهند.



نمایش "تهران ـ پرندک" به نویسندگی مهرداد رایانی مخصوص هر روز غیر از شنبه‌ها ساعت 18 در تالار سایه روی صحنه می‌رود. در این نمایش حمیدرضا آذرنگ، علی سرابی، هدایت هاشمی و خود نظری‌پور به عنوان بازیگر حضور دارند.

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