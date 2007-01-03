آموزش سینما در فرانسه در همایش "فیلم و سینما" بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست ژان میشل فرودون سردبیر مجله کایه دو سینما و آلن برگالا مدیر دپارتمان سینمایی مدارس فرانسه، دکتر محمد شهبال استاد دانشگاه و نادر تکمیل همایون حضور داشتند.



برگالا در ابتدای جلسه در پاسخ به سئوالی درباره تاسیس رشته سینما و شروع آموزش این هنر در فرانسه گفت: "بعد از پیداش سینما، آموزش این هنر نیز به سرعت آغاز شد. البته این موضوع به دهه 20 و 30 برمی گردد. ابتدا این موضوع در مدارس مذهبی انجام می شد. مدرسان اولیه این رشته فیلم هایی که به زندگی قدیسان و به طور کلی سینمای مذهبی مربوط می شد را به نمایش درمی آوردند. در کنار آن فیلم هایی از چارلی چاپلین نیز برای دانش آموزان ارایه می شد. در همان زمان مردم به سرعت با سینمای خاص مذهبی آشنا شدند."



وی ادامه داد: "با اتمام جنگ جهانی دوم جریانی به وجود آمد مبنی بر اینکه فیلمسازان باید ذهنیت مردم را نسبت به اطراف روشن کنند. کمونیست ها و برخی گروههای مذهبی تصمیم گرفتند برای جلوگیری از وقوع جنگ جهانی دیگری با هم به نظرهای مشترکی برسند. در آن زمان این نتیجه حاصل شد که از طریق سینما می توان مردم را با این مقوله آشنا کرد. زیرا سینما این توانایی را در اختیار آنها قرار می دهد."



مدیر گروه سینمایی مدارس فرانسه یادآور شد: "در زمان اتخاذ این تصمیم ها، چند تن از مورخان سینما کار آموزش سینما با استفاده ابزار این هنر را آغاز کردند. البته اکنون در فرانسه سینما از مقاطع ابتدایی به افراد آموزش داده می شود. ما در واقع فکر می کنیم اگر قرار است ارتباط و علاقه ای بین مردم و سینما به وجود بیاید باید از دوره کودکی شکل بگیرد."



این صاحبنظر سینمایی درباره نحوه آموزش این رشته در مدارس توضیح داد: "یکی از مباحث مطرح در فرانسه، بحث مدرسه و سینماست. فیلم هایی که قرار است در طول سال در مدارس نمایش داده شوند، از طرف گروهی که این وظیفه را بر عهده دارند به دقت بررسی و انتخاب می شوند. البته این موضوع به همین جا ختم نمی شود. بلکه ابزار شناخت و فهم فیلم نیز در اختیار معلمان قرار می گیرد تا بعد از نمایش فیلم ها بتوانند با دانش آموزان خود در این ارتباط به بحث و گفتگو بپردازند."



برگالا با اشاره به اینکه مسئله آموزش سینما در مدارس فرانسه نهادینه شده، عنوان کرد: "مقوله توجه به سینما در تمام مقاطع تحصیلی در مدارس فرانسه امری نهادینه شده و حتی با تغیبر سیاست های کلان فرهنگی کشور، این موضوع تغییر نمی کند. حتی هنگام ورود افراد به دانشگاه و بعد از اتمام دوران دبیرستان مطالب مربوط به متون سینمایی در امتحانات گنجانده می شود. در سال های اخیر دانش آموزان باید در کنار امتحان نظری، فیلم هم بسازند تا نحوه کار آنها مورد بررسی قرار بگیرد."



وی درباره شروع زمان تخصصی شدن آموزش سینما در فرانسه گفت: "بعد از سال 1968 و شورش دانشجویی، آموزش سینما در دانشگاهها شروع شد و از سال 1970 به بعد، کرسی سینما به طور تخصصی وارد آموزش های دانشگاهی شد. به گونه ای که افراد متخصص و باتجربه در این امر وارد بحث تدریس سینما شدند. در همان زمان مدارس مشهور سینمایی همانند "فمیس" کار خود را آغاز کردند. البته در مدارس سینمایی بیشتر به دانش آموزان آموزش داده می شود که چگونه فیلم بسازند. با توافق های صورت گرفته شما نیز می توانید از طریق سفارت در کنکور بین المللی این مدارس شرکت کنید."



برگالا در پاسخ به سئوالی درباره رشد سینمای دیجیتال اظهار داشت: "با توجه به اهمیت آموزش سینما در دنیا، به نظر من آموزش سینما و هنر دیجیتال مکمل یکدیگرند. دیجیتال این امکان را به سازنده می دهد که فیلم ساختن را تجربه کند و با کنار هم قرار دادن این تجربه ها و آموزش این هنر به سینمایی قابل قبول دست پیدات کند."



ژان میشل فرودن دیگر سخنران این نشست بود که در پاسخ به سئوالی در خصوص میزان ارتباط با اساتید دانشگاهها در ابتدای شروع تخصصی سینما در کشور فرانسه بیان کرد: "سال 1968 وقتی آموزش سینما نهادینه شد، ما از منتقدین سینما برای تدریس استفاده می کردیم. البته این منتقدین نیز بیشتر دانش آموخته کایه دو سینما بودند. در بخش دیگری از کشور فرانسه همانند جنوب پاریس، برای تدریس سینما از حضور فیلسوفان و نشانه شناسان در دانشگاه استفاده می شد."



وی خاطرنشان کرد: "ما سینما را آموزش دادیم تا از طریق ابزار تولید این هنر به درک و شناخت جهان دست پیدا کنیم، حتی تاریخ را بتوانیم از طریق این هنر آموزش دهیم. اما باید متوجه این خطر نیز باشیم که از سینما استفاده ابزاری نشود. سینما باید محملی برای نحوه آموزش تفکر باشد."