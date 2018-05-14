به گزارش خبرنگار مهر، رضا محبوبی ظهر دوشنبه در همایش مقابله با آسیب‌های اجتماعی در همدان بابیان اینکه از سال ۹۴ مقوله آسیب‌های اجتماعی مورد تأکید مقام معظم رهبری و در دستور کار سران قوا قرار گرفت، گفت: در پی این اتفاق طرح تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور مصوب شد.

معاون اجتماعی مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور از توقف روند رو به رشد برخی آسیب‌های اجتماعی خبر داد و با بیان اینکه شتاب برخی از آسیب‌ها کاهش یافته است، گفت: در ۱۰ عنوان دارای رتبه از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ بین دو تا ۸ درصد در برخی عناوین، کاهش ورودی ثبت شد.

روند رو به رشد آسیب‌ها هنوز از وضعیت نگران‌کننده خارج نشده است

محبوبی با بیان اینکه در حوزه طلاق و در استان‌هایی که طرح ارجاع به مشاوره انجام می‌شود طلاق توافقی رو به کاهش است، عنوان کرد: بااین وجود روند رو به رشد آسیب‌ها هنوز از وضعیت نگران‌کننده خارج نشده است.

وی بابیان اینکه طبق فرمایش مقام معظم رهبری تغییرات ۲ تا ۳ درصدی از نظر آماری؛ شاخص نیست، گفت: در فاز نخست اجرای طرح ملی کاهش آسیب‌های اجتماعی تمرکز بر آسیب‌دیدگان از جمله معتادان، زنان سرپرست خانوار و ساکنان سکونتگاه‌های غیر رسمی بود.

معاون اجتماعی مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور با بیان اینکه نرخ شیوع اعتیاد در جمعیت بومی کشور حدود ۵.۲ درصد و در جامعه کارگری ۲۲ درصد است، افزود: اینکه علت اعتیاد در بیکاری جستجو می شود چندان صحیح نیست چراکه در حال حاضر آمار معتادان در جامعه کارگری بسیار بالاست.

محبوبی با اشاره به اینکه نرخ طلاق در جامعه به ازای هر ۱۰۰ واقعه ازدواج ۲۲ است در حالی که این عدد در شمیران تهران بالای ۶۵ درصد ثبت شده است، گفت: علت اصلی طلاق را نیز نمی توان در مسائل اقتصادی و فقر جستجو کرد.

افزایش شمار زنان معتاد در کشور

وی به افزایش شمار زنان معتاد در کشور و افزایش ابتلا به ایدز از طریق ارتباط جنسی و افزایش سهم زنان مبتلا اشاره کرد و با بیان اینکه سهم زنان از آسیب‌دیدگان اعتیاد کمتر از ۱۰ درصد بوده اما نرخ رشد اعتیاد زنان افزایش یافته است، گفت: آشنایی زنان با حقوق اجتماعی خود و عدم همراهی آنان با اصلاح ساختاری در جامعه سنتی شاید از منظری علت اعتیاد تلقی شود چراکه موجب سرخوردگی و درگیر شدن زنان با اعتیاد می شود.

محبوبی همچنین با تاکید براینکه ضعف نظام برنامه‌ریزی در کشور باعث ناموزونی توسعه و نهادینه شدن فقر در مناطق حاشیه ای و توسعه در قطب‌های مرکزی شده است، گفت: ضعف در حکمرانی نیز در افزایش آسیب های اجتماعی بی تقصیر نیست.

وی گفت: حکمرانی خوب باید با حفظ چارچوب‌ها و اصول بنیادین برای اداره جامعه ساختارها و مقرراتی را ایجاد کند که پاسخی به نیازهای روز باشد.

مشارکت مردم برای حل معضلات و آسیب های اجتماعی

معاون اجتماعی مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور باتاکید بر مشارکت مردم برای حل معضلات و آسیب های اجتماعی، افزود: وقتی اعتماد جامعه به حاکمیت تنزل پیدا کند انگیزه برای مشارکت در حل مسائل جامعه کاهش پیدا می یابد.

وی تنگ‌نظری برخی مسئولان را مانع مشارکت اجتماعی مردم دانست و افزود: مردم اگر در اداره امور کار را به دست گیرند شاید هزینه‌هایی داشته باشداما در مجموع به نفع سیستم است.

محبوبی با بیان اینکه برای حل آسیب‌های اجتماعی باید برنامه‌های کنترل و کاهش آسیب تا سطح شهرستان اجرا شود، گفت: متاسفانه با یک جنگ تمام‌عیار مواجه ایم به طوری که در اکثر خانواده ها یک فرد طلاق گرفته وجود دارد که نشان می‌دهد دشمن وارد خانه ها شده است.

معاون اجتماعی مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور ترویج آموزه‌های دینداری را از راهکارهای اثربخش در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست.