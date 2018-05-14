دستگاه های فرهنگی تفکرات امام خمینی(ره) را برای جوانان تبیین کنند

به گزارش خبرنگار مهر ، محمدرضا محسنی بعدازظهر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی سوم خرداد و ارتحال امام خمینی (ره) که در سالن میرزای شفتی فرمانداری شفت برگزار شد ٬ اظهار کرد: در راستای اجرای یک برنامه در خور شأن این دو رخداد مهم سایر دستگاه ها نیز باید از ظرفیت های خود در کنار دستگاه فرهنگی استفاده کنند.

وی با اشاره به سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر و سخن امام خمینی در این باره که خدا خرمشهر را آزاد کرد، گفت: باید ایامی که از آنها به عنوان ایام الله یاد می شود به نحو احسن گرامیداشته شود.

ضرورت مرور وصیت نامه امام خمینی(ره) از سوی مسئولان و کارگزاران نظام

فرماندار شفت در ادامه با اشاره به ضرورت تبیین اندیشه و تفکر بنیانگذار نظام مقدس اسلامی در جامعه و به ویژه برای جوانان٬ گفت: اندیشه ها و تفکرات امام خمینی (ره) تشکیل دهنده ساختار و چارچوب نظام مقدس اسلامی است که باید آن را به نسل آینده انتقال دهیم.

وی بر مرور وصیت نامه امام راحل نیز از سوی مسئولان و کارگزاران نظام مقدس اسلامی نیز تأکید و خاطرنشان کرد: مرور وصیت نامه ایشان مسئولان را با نظرات آن حضرت درباره مسایل امروز آشنا می کند.

محسنی با بیان اینکه امروز دشمن به دنبال دور کردن نسل جوان جامعه اسلامی از باورها و آرمان های انقلاب اسلامی است ٬ ادامه داد: مسئولان فرهنگی باید در راستای تبیین اندیشه ها و تفکرات امام و انقلاب و انتقال آن به نسل جوان جامعه و مقابله با توطئه های دشمنان گام بردارند.

به گفته این مسئول دشمنان برای خدشه وارد کردن به فرهنگ ٬ باورها و اندیشه ها جوانان انقلابی هزینه های زیادی کرده اند، لذا دستگاه های فرهنگی نیز باید در این زمینه با برنامه عمل کنند.

وی روزمرگی در دستگاه های اجرایی و میان مسئولان را آفت برشمرد و افزود: باید از ابزار و تکنولوژی جدید استفاده و برنامه محور عمل کرد.

فرماندار شفت برپایی نمایشگاه عکس و کتاب ٬ عصر شعر با موضوع اندیشه های امام خمینی ٬ برگزاری برنامه محوری بیست و نهمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در شهرستان ٬ فضاسازی محیطی توسط شهرداران٬ محفل انس با قرآن را بخشی از برنامه این ایام برشمرد.

خروج آمریکا از برجام با وجود وحدت و اتحاد تأثیری ندارد

وی همچنین در ادامه به خروج آمریکا از برجام نیز اشاره کرد و گفت: از ابتدا نیز غیرقابل اعتماد بودن آمریکا دور از انتظار نبود.

محسنی با بیان اینکه مهم ترین مزیت برجام نشان دادن بدعهدی آمریکا به جهان بود ٬ تصریح کرد: در حال حاضر نیز وجود وحدت و یکپارچگی میان مردم و مسئولان مهم ترین اصل است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه های دشمن ایجاد فاصله بین مردم ٬ حاکمیت و مسئولان است ٬ادامه داد:مسئولان باید در شرایط امروز با ایجاد فضای امید و نشاط ٬ کار و تلاش جهادی در حوزه های مختلف گام بردارند.

فرماندار شفت اظهار کرد: ایران با داشتن پتانسیل و ظرفیت فراوان و همچنین منابع انسانی متخصص می تواند با وحدت و کار جهادی و بهره گیری از توان داخلی در مسیر رشد و توسعه حرکت کند.