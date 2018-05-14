به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری عصر دوشنبه در جلسه کمیته تنظیم بازار شهرستان دشتی پیشاپیش فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را تبریک عرض کرد و اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی بازار باید بازدیدها و نظارت ها بیشتر و محسوس تر شود تا مشکلی در بازار بوجود نیاید.

وی با بیان اینکه مردم باید اثراث این بازدیدها را احساس کنند، افزود: دستگاه های نظارتی با آن دسته از صنوفی که اقدام به گران فروشی می کنند برخورد کنند.

نادری با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد، گفت: ظرف چند روز آینده اقلام مورد نیاز مردم با نرخ مصوب دولتی در سطح شهرستان توزیع می شود که با تزریق این اجناس تعادل خوبی در بازار ایجاد می شود.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های متولی در زمینه توزیع اقلام ماه مبارک رمضان اطلاع رسانی لازم به مردم انجام بدهند و باید تلاش شود این اجناس در تمام سطح شهرستان توزیع تا همه مردم از منفعت آن برخوردار شوند.

نادری یادآور شد: هرچقدر نظارت‌ها بیشتر و محسوس‌تر باشد کمتر شاهد تخلف از سوی واحدهای صنفی خواهیم بود.