انتقال سفارت آمریکا به قدس اقدامی اشتباه است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- سمیه خمارباقی: در چهاردهم ماه می سال ۱۹۴۸ میلادی، حادثه‌ای تلخ در تاریخ سرزمین فلسطین رخ داد که بر اثر آن ۷۸ درصد سرزمین فلسطین به استثنای کرانه باختری و نوارغزه توسط صهیونیست‌ها اشغال شد و بیش از ۷۵۰ هزار نفر از شهروندان فلسطینی زیر آتش سنگین توپخانه و کشتارهای دسته جمعی غاصبان صهیونیست به سه کشور همجوار یعنی لبنان، سوریه و اردن آواره شدند و سپس در طول زمان از آنجا به دهها کشور جهان پراکنده شدند.

اگرچه آمار دقیقی از تعداد آوارگان فلسطینی در کشورهای همسایه و کشورهای مختلف جهان دست نیست، اما برخی آمارها از ۵ تا ۷ میلیون آواره فلسطینی خبر می‌دهند که در نتیجه اشغالگری صهیونیست‌ها از خانه و کاشانه خود آواره شدند. «نکبة» در عربی به معنای مصیبت و فاجعه بزرگ است و از ۱۴ می ۱۹۴۸ میلادی که سرزمین فلسطین توسط رژیم غاصب صهیونیست اشغال شد، همه ساله برنامه‌های مختلفی در فلسطین و کشورهایی که پناهندگان و آوارگان فلسطینی در آن‌جا حضور دارند، برای یادآوری جنایات صهیونیست‌ها در این روز به نسل‌های بعدی برگزار می‌شود.

سالروز اشغال فلسطین امسال متفاوت از سال های گذشته است، علاوه بر تلاش برخی کشورهای عربی برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است که سفارت واشنگتن در تل آویو را به قدس منتقل خواهد کرد.

همچنین نوارغزه شاهد تظاهرات بازگشت است، تظاهرات حق بازگشت از ۳۰ مارس سال جاری میلادی (۲۰۱۸) با مشارکت گسترده مردمی در مرزهای شرقی نوارغزه آغاز شده است و هدف آن تاکید بر حق بازگشت آوارگان فلسطینی و لغو محاصره غزه است.

در گفتگو با «خالد قدومی» نماینده جنبش حماس در ایران به بررسی این موضوعات پرداخته ایم که در ادامه آمده است.

*چند هفته متوالی شاهد راهپیمایی بازگشت هستیم که رژیم صهیونیستی به شدت آن را سرکوب می کند، این راهپیمایی تا چه زمانی ادامه پیدا می کند و آیا امکان سرایت آن به کرانه باختری وجود دارد؟

این تظاهرات، یک واکنش قاطعانه و با زبان مسالمت آمیز و متمدنانه از سوی ملت فلسطین است، ملتی که می خواهد جهان صدای حق مشروع آن و قضیه بر حق فلسطین را بشنود و به رفع محاصره فلسطین و شکستن مرزهای ساختگی رژیم صهیونیستی روی بیاورد مرزهایی که توسط رژیم صهیونیستی بر ملت فلسطین تحمیل شده است.

ما این سیم خاردارها و مرزهای جعلی را به رسمیت نمی شناسیم. این تظاهرات و راهپیمایی های میمون و مبارک واکنش مستقیم به آنچه که معامله قرن نامیده می شود است و این معامله ای است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تلاش کرد آن را به ملت فلسطین تحمیل کند.

ما به جهانیان می گوییم که ما ملتی دوستدار صلح هستیم و می خواهیم در امنیت زندگی کنیم، این رسالت فلسطین است اما در عین حال از حقوق و خاک خود ذره ای چشم پوشی نمی کنیم.

در مقابل، راهپیمایی های بازگشت چهره قبیح رژیم صهیونیستی را فاش می کند، رژیمی که با تک تیراندازهای خود راهپیمایی مسالمت آمیز فلسطینی ها را هدف قرار می دهد و کودکان و جوانان فلسطینی را به شهادت می رساند.

راهپیمایی بازگشت در روز نکبت در سرتاسر فلسطین برگزار می شود و اعتراضات و برنامه هایی در تمامی مناطق فلسطینی از جمله قدس و کرانه باختری و مرزهای نوارغزه و سرتاسر فلسطین برگزار خواهد شد تا این روز در تاریخ قضیه فلسطین ثبت شود مبنی بر اینکه ما با اراده خود اهدافمان را محقق کردیم و محاصره را شکستیم و به جهانیان اعلام کردیم که ما هرگز مرزهای جعلی را به رسمیت نمی شناسیم و به دولت آمریکا می گوییم که قدس خواهر خوانده حیفا و یافا است و همه این مناطق در اشغال است و دفاع از آنها حق ما است.

*انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس چه تاثیری بر روند تحولات فلسطین از جمله سازش دارد؟

همانطور در سوال اول گفتم، قدس، یافا، حیفا و الخلیل از نظر ما مناطق تحت اشغال هستند. از نظر ما تمامی فلسطین ملک ملت فلسطین به شمار می رود و تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اهمیتی برای ما ندارد و تنها بدین معنا است که دولت کنونی آمریکا در کنار رژیم صهیونیستی ایستاده است و صفحه ای را تحت عنوان مقابله و دشمنی با ملت فلسطین گشوده است، این دشمنی آشکار است و ما به عنوان ملت فلسطین نمی توانیم این ظلم را تحمل کنیم و نسبت به ضایع کردن حق و حقوقمان صبر پیشه کنیم.

در نتیجه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باید بداند که تصمیم انتقال سفارت از تل آویو به قدس اقدامی اشتباه است و گامی در راستای جانبداری آشکار از دشمن صهیونیستی است. ما فلسطینی ها در راهپیمایی بازگشت مخالفت خود را با این تصمیم ترامپ اعلام می کنیم و تاکید می کنیم که امکان ندارد این موضوع را بپذیریم.

جهان عرب و اسلام نیز باید اقدامات عملی در این زمینه اتخاذ کند تا عاملان این تصمیم به اشتباه خود پی ببرند و دریابند که خطای بزرگی مرتکب شده اند.

*آمریکا معامله ای که به معامله قرن موسوم است و مورد پذیرش برخی کشورهای عربی از جمله عربستان و امارات است را مطرح کرده است، برخی معتقدند برخی کشورها همچون مصر و اردن به این دلیل که ابتکار عمل را در موضوع فلسطین از دست می دهند با معامله قرن که بین آمریکا و عربستان و امارات مورد توافق قرار گرفته است مخالف هستند، نظر شما چیست؟

درخصوص معامله قرن تنها اطلاعاتی در رسانه ها می شنویم بنابراین من نمی دانم چه کسی موافق یا مخالف آن است اما توطئه های از این قبیل که با هدف نابودی فلسطین مطرح می شود از ۷۰ سال پیش یعنی از زمان اشغال فلسطین آغاز شده است.

تنها هدف این توطئه ها ازبین بردن قضیه فلسطین است و حمایت آشکار از رژیم صهیونیستی است. ما فلسطینی ها در چنین شرایطی باید با وحدت خود مانع از موفقیت این توطئه ها شویم. جهان عرب و اسلام به ویژه برادران مصری و اردنی و تمامی کشورها باید بدانند که قدس و فلسطین عزیز است.

ملت فلسطین امکان ندارد چنین معاملاتی را بپذیرد. معاملاتی همچون معامله قرن معاملاتی هستند که اگر کسی با آنها موافقت کند علیه ملت فلسطین اعلام جنگ و از رژیم صهیونیستی جانبداری کرده است.

باید انتخاب کرد و تاریخ هرگز رحم نمی کند و مواضع تاریخی که دولت ها و ملت ها اتخاذ کرده اند را فراموش نخواهد کرد لذا در حال حاضر بهتر است به جای اینکه همدیگر را متهم کنیم، به عنوان فلسطینی، عرب و مسلمان علیه هجمه های صهیونیستی- آمریکایی با یکدیگر متحد باشیم.

آمریکا تلاش می کند رژیم صهیونیستی را یک رژیم طبیعی در میان ما جلوه دهد در حالی که این رژیم عنصری نامطلوب و جعلی است و به یاری خدا از بین خواهد رفت. ملت فلسطین تصمیم گرفته است با تمام توان خود با این رژیم جعلی و معاملاتی همچون معامله قرن مقابله کند.

*روزنامه صهیونیستی هاآرتص اخیرا درخصوص تمایل جنبش حماس برای مذاکره و آتش بس طولانی مدت با تل آویو خبر داده است نظر شما در این باره چیست؟

این خبر صحت ندارد و من نمی خواهم درباره چیزی که منبع آن صهیونیستی است سخن بگویم.