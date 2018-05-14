میراث فرهنگی به جای برگزاری رقص و آواز آثار تاریخی را احیا کند

به گزارش خبرنگار مهر، ملاقادر قادری امام جمعه پاوه امروز در اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان، اظهار داشت: امروز با جنگ نظامی و جنگ فرهنگی داعش روبه رو هستیم که خوشبختانه از نظر جنگ نظامی نمی تواند با ما مقابله کند ولی تفکر داعش بسیار خطرناک است.

امام جمعه پاوه اظهار داشت: در خصوص مبارزه با داعش فکری بابد تمام قوا و هزینه های لازم را به کار بگیریم.

ماموستا قادری گفت: ارشاد اسلامی بین صاحبان هنر و رسالت دینی گرفتار شده و به هر طرف برود مورد انتقاد قرار خواهد گرفت باید تکلیف خود را روشن کند.

در ادامه این نشست لروند امام جمعه کنگاور بیان کرد: بالا رفتن آمار طلاق نشان می دهد که به لحاظ فکری در بین مردم مشکلات بسیاری وجود دارد.

وی گفت: امروز انتقاد می شود که ائمه جمعه با کنسرت و موسیقی و خوشحالی مردم مخالف هستند اما باید بگویم اگر بحث سیاسی پشت برنامه ها نباشد مخالف نیستم. وقتی که در شرایط فعلی آمار آسیب‌های اجتماعی و... پایین نمی‌آید معلوم می شود شادی و آرامش مردم در کنسرت نیست بلکه در اولویتهای مهم دیگری است.

لروند اظهار داشت: امروز متاسفانه موسیقی سنتی به حاشیه رفته است.

وی افزود: متأسفانه مشاهده می‌کنیم که گروههای کنسرت از آقایان و خانم ها تشکیل شده و خانم ها بدون رعایت حجاب به نواختن آلات موسیقی می پردازند و بدون شک مورد انتقاد عده ای قرار خواهند گرفت.

امام جمعه کنگاور یادآور شد: فرهنگ شناسی نیاز به زیبا بینی و زیبا اندیشی دارد و با این دو دیدگاه می تواند فعالیت کند.

وی به آمار بالای خودکشی در بین مردم کرد اشاره کرد و گفت: این نشان می دهد که مشکلات این قشر بسیار بالاست و کنسرت دردی را دوا نمی کند لذا باید برای رفع مشکلات تلاش کنیم.

در ادامه این نشست محمدطاها مهری امام جمعه اسلام آباد غرب گفت: متاسفانه امروز در بین بسیاری از دستگاه های اجرایی جایگاه شورای فرهنگ عمومی به درستی شناخته نشده است.

وی افزود: وقتی استان ما در ردیف اول شاخص های منفی کشور قرار دارد چه لزومی دارد میراث فرهنگی که باید بناها و آثار تاریخی و مفاخر را احیاء کند اول سال در هر شهری یک گروه رقص و آواز راه بیندازد!

حجت الاسلام مهری اذعان داشت: ایام عید نوروزگاه هایی در میادینی که مزین به نام شهداست سیاه چادرهایی می زنند که صددرصد با ارزش‌های فرهنگی و دینی در تضاد است.

وی اظهار داشت: متاسفانه امروز دچار چندگانگی مسائل سیاسی و فرهنگی هستیم و یک سیاست واحد فرهنگی نداریم و بسیار مشاهده شده که علیه هم کار می کنیم.

امام جمعه اسلام آباد غرب با بیان اینکه کلیه دستگاههای اجرایی باید وظایف خود را بشناسند، اظهار داشت: متاسفانه در برهی شهرستانها شاهدیم کسانی امورات اجتماعی را دنبال می کنند که هیچ تخصصی ندارند.

حجت الاسلام علی ملکی امام جمعه قصرشیرین نیز در این نشست با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی را فرهنگ دینی به وجود آورده است، ابراز داشت: باید به فرهنگ شهرستان های مرزی بیشتر توجه کرد چرا که می تواند مرکز صادرات و واردات فرهنگ باشد.

حجت الاسلام ملکی افزود: اگر به این نکته توجه نداشته باشیم ممکن است واردات فرهنگ بیگانه از این مرزها صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه دشمن بدنبال جذب جوانان و نوجوانان در شهرهای مرزی است، گفت: داشتن برنامه های جذاب و توجه بیشتر به این جوانان باید در سرلوحه کارها قرار بگیرد.

حجت الاسلام ملکی اظهار داشت: مسئولین کشور تابلوی نظام جمهوری اسلامی هستند و اگر اشتباهی از طرف یکی از آنها رخ دهد مردم دیدگاه بدی به نظام خواهند داشت لذا باید بسیار مراقب باشیم.