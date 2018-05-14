به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ کیوان زرین کلاه در گفت و گو با خبرنگاران اضافه کرد: به دنبال دریافت گزارش های مردمی مبنی بر نگهداری اشیا عتیقه و تاریخی در منزل شخصتی، مأموران با انجام تحقیقات هدفمند و بررسی های میدانی از صحت گزارش های دریافتی اطمینان یافتند.

وی افزود: با هماهنگی مقام قضایی و در عملیاتی غافلگیرانه قاچاقچی اشیاء عتیقه در محل سکونت خود دستگیر و در بازرسی از محل ۵۰ قطعه سکه و پنج عدد ظرف کوچک مفرغی کشف شد.

فرمانده انتظامی مشگین شهر با اشاره به تحویل قاچاقچی دستگیر شده به مراجع قضایی یادآور شد: کارشناس اداره میراث فرهنگی مشگین شهر قدمت سکه و عتیقه جات کشف شده را مربوط به دوره اشکانی اعلام کرد.