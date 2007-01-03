  1. دین و اندیشه
  2. سایر
۱۳ دی ۱۳۸۵، ۸:۲۹

همزیستی فرهنگی عامل اصلی پویایی بشر است

همزیستی فرهنگی عامل اصلی پویایی بشر است

دکتر فرزان سجودی عصر دیروز در نشست جهانی شدن یا جهانی سازی که در ادامه سلسله نشستهای "هنر هم پای جهانی شدن" در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزارشد، گفت: تجربه تاریخی نشان می دهد همزیستی و آمیزشهای فرهنگی نیروی اصلی و موتور متحرکه پویایی های فرهنگی بشر هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرزان سجودی استاد دانشگاه، چارچوب نظری بحث خود را کاربرد نشانه شناسانه دو مفهوم «خود» و «دیگری» در شکل دهی به گفتمان و تعیین کانون و حاشیه آن دانست و سه شاخص و عبارات اشاره ای را برشمرد، اول عبارات شخصی مثل ضمیرهای من و تو، دوم عبارات زمانی مثل امروز و اینجا و اکنون و سوم اشارات مکانی مثل اینجا و آنجا .

وی به معنابخشی بافت به این عبارات اشاره کرد و گفت: با تغییر مرکز گفتمان مراجع این عبارات نسبت به کانون گفتمان تغییر می کند.

دکتر سجودی با بسط این چارچوب به سطح فرهنگ، ملیت و سیاست، شکل گیری هویت ملی و سیاسی را نیاز به آرامشی خواند که در دل گفتمان و به کمک ایدئولوژی سعی در پوشاندن گسست ها و ارائه خودی منسجم و یکپارچه دارد، اما نیروهای واپاشاننده همواره از دل گفتمان به مخالفت با این هویت یکسان می پردازند.

دکتر سجودی به اهمیت دو عنصر تشابه و تمایز و توآمان بودن آن ها در دل یک ساختار سلسله مراتبی برای  شکل گیری هرگونه گفتگو اشاره کرد و گفت: هرگونه شکل گیری خود مستلزم حضور دیگری است. از این رو در جهان اسطوره ای نیز (مثلا نزد فردوسی) خود ایرانی در تمایز با دیگری مشخص و متمایز می شود. از طرفی جهان اسطوره با طرد تراژیک هرگونه هم آمیزی میان این خود و دیگری که در مرزهای این دو رخ می دهد، مانع از شکل گیری آمیزش میان این دو می شود و همیشه برهم زدن مرزهای خود و دیگری در جهان اسطوره ای عقوبت تراژیک داشته است.

دکتر سجودی با اشاره به وضعیت کنونی گفت: امروز با تحول تکنولوژی آمیزش خود و دیگری نیازی به سفر به مرزهای جغرافیایی ندارد و از این رو پیوسته در مرزهای خود و دیگری هستیم . بنابراین یکی از راههای مبارزه با این مرزها امروزه به صورت بیگانه هراسی و خلوص طلبی ( در شکل های شووینیستی و غیره...) آشکار شده است.

وی دو جریان عمده امپریالیسم و فاندامتالیسم (بنیادگرایی) را دو روی یک سکه خواند و گفت: این دو طرفدار جهانی سازی و یکسان کردن و از میان بردن تفاوتها و مرزها هستند که به صورت دو کلان روایت (meta naration) سعی در همسان سازی و سلطه دارند. اما نیروهای فروپاشاننده امروز نیز چون  پست مدرن ها در کار هستند و مانع از این همسان سازی شده اند.

دکتر سجودی با تأکید بر جهانی شدن به جای جهانی سازی یکسان ساز، جهانی شدن را گونه ای اختلاط، آمیزش، همزیستی و هم آمیزی در عین حفظ تمایزها معرفی کرد و آن را موتور محرک و نیروی سازنده و عامل بالندگی تمدن و پویایی بشر دانست.

وی جهانی شدن را ورود به جهانی از لحاظ فرهنگی متکثر، آمیخته، در حال آمیزش و رنگارنگ و وجود این تکثر را علت معناداری معرفی کرد و در پایان گفت: جهانی شدن یعنی حضور کثیر در جهان، متفاوت، متنوع، آمیزش، تأمل، گفتگو، از آن خود کردن و متفاوت کردن پویا، بالنده و زنده.

کد خبر 429668

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها