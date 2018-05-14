آموزش و پیشگیری از حوادث ناشی از کار در اداره برق در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن سپاس و تقدیر از کارگران برگزیده در حوزه ایمنی شرکت برق استان قزوین روز دوشنبه درمحل سالن اجتماعات این شرکت برگزار شد.

سعید بهادیوند چگینی در این مراسم گفت: در شرکت توزیع نیروی برق ایمنی را سرلوحه همه فعالیتهای خود قرار داده ایم تا هیچ حادثه ای در این شرکت رخ ندهد و کارها به سلامت به سرانجام برسد.

وی اضافه کرد: علتهای مختلفی در بروز حوادث دخالت دارد که دلایل محیطی، نا ایمن بودن محیط کار، تعمیر نشدن بموقع قطعات معیوب، بی توجهی به استانداردها، استفاده نکردن از وسایل ایمنی مانند کلاه و دستکش، نداشتن مهارت و آموزش لازم و بی احتیاطی از آن جمله است که در این شرکت تلاش کرده ایم برای کاهش حوادث با برنامه ریزی جلو برویم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین تصریح کرد: نداشتن تمرکز و هوشیاری، رعایت نکردن مقررات و قوانین ایمنی، تعجیل در کار، نداشتن آموزش های لازم، سهل انگاری و غفلت و مشکلات سیستمی می تواند موجب بروز حوادث در محیط کار شود.

وی بیان کرد: با استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی، بهبود وضعیت ایمنی در محیط کار و آموزش و بازدیدهای مستمر و سرویس های بموقع قطعات معیوب در سالهای گذشته میزان حوادث بشدت کاهش یافته است.

بهادیوند چگینی گفت: با تشویق و دادن پاداش به کارگران تلاش کرده ایم انگیزه رعایت مقررات و قوانین ایمنی را تقویت کنیم و در این راستا امسال آمادگی داریم بیش از سالهای قبل پاداش مالی به کارکنان منظم و رعایت کننده ایمنی پرداخت کنیم.

وی اضافه کرد: متاسفانه در کنار کاهش حوادث در محیط های کار شاهد افزایش سوانح رانندگی در ماموریتها هستیم که در این راستا با نصب جی پی اس در تمام خودروها نسبت به کنترل سرعت خودروها اقدام شده است تا از این حوادث نیز بکاهیم.

در ادامه حجت الاسلام ازادی مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت توزیع نیروی برق با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان اظهارداشت: فرهنگ سپاس و تشکر از توصیه های دینی است و تجلیل از کارگرانی که با تعهد و وجدان کار می کنند و در خدمت مردم هستند کار ارزشمندی است.

وی بیان کرد: هر کاری که انسان برای رضای خدا انجام دهد از اجر الهی برخوردار خواهد شد و شما کارگران که با سختی در صنعت برق کار می کنید از اجر آخرت نیز نصیبتان می شود.

حجت الاسلام آزادی یادآورشد: همه باید خود را آماده میزبانی از ماه خدا کنیم و برای عبادت و بندگی خالصانه در ماه رمضان خدا را شاکر باشیم که توفیق درک این ماه را به ما عطا کرده است.

مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: هیچگاه از سختی کار نزد فرزند خود گلایه نکنید و نگذارید اعتماد به نفس نوجوانان و جوانان از کار کردن کم شود بلکه همواره با انگیزه برای کسب روزی حلال تلاش کنید و مطمئن باشید خداوند نیز لطف خود را شامل حال شما خواهد کرد.

در ادامه از کارگران برگزیده که قوانین و مقررات ایمنی را در سال گذشته رعایت کرده بودند تجلیل شد.