آنکارا نشست فوری سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه لحظاتی پیش و در حالی که تعداد شهدای فلسطینی در ادامه تظاهرات بازگشت به ۴۰ نفر رسیده است، در اظهاراتی اعلام کرد: سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب باید واکنش جدی نسبت به این اقدام نشان دهند.

وزیر خارجه ترکیه در واکنش به انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس گفت: این اقدام به هیچ وجه قابل توجیه نیست و لازم است همه مسلمانان به آن واکنش نشان دهند.

این ردحالیست که علیرغم قطعنامه‌های بین الملی که آمریکائی ها خود پیشتر آن ها را مورد تأئید قرارداده بودند، مراسم مقدماتی انتقال سفارت واشنگتن به قدس دقایقی پیش آغاز شد.