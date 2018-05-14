لاوروف و شکری دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «میخائیل بوگدانوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه از دیدار «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه با «سامح شکری» همتای مصری وی خبر داد.

بوگدانوف گفت: لاوروف و شکری در نشستی در مسکو وضعیت سوریه، لیبی، برجام و وضعیت سوریه را مورد بحث قرار خواهند.

وی افزود که مسائل مرتبط با بیت المقدس، و عراق نیز در این دیدار مورد بحث قرار خواهند گرفت.

بوگدانوف در سوالی راجع به دیدار لاوروف با ظریف نیز اعلام کرد که لاوروف شخصا مسائل بررسی شده در دیدار با ظریف را اعلام خواهد کرد، چراکه برجام برای کل منطقه و به طور کلی برای ثبات بین المللی مهم است.