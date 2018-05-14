شهرداری نهاوند فضای شهر را از غربت حاکم بر آن خارج کند

به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های سوم خرداد و سالروز ارتحال امام خمینی(ره)، گفت: عملیات بیت‌المقدس افتخار یک طایفه یا ایل نیست بلکه عظمت و افتخار فرزندان ایران است که عده‌ای مثل ما توفیق این حضور را به هر دلیلی نداشته‌ایم.

وی بابیان اینکه باید امانت‌دار خوبی باشیم چراکه هرچه امروز داریم از ایثار و از خودگذشتگی آن روزها و رهبری آن یار سفرکرده است، افزود: ادارات و شهرداری‌ها باید با تمام توان پای‌کار باشند و برنامه‌هایی آبرومندانه در مناسبت‌های پیش رو برگزار کنند.

فرماندار نهاوند با تأکید بر اینکه شهرداری فضای شهر را دریابد و فضا را از این غربت خارج کند، بر خودداری از اختلافات سیاسی تاکید کرد و گفت: اگر مردم نهاوند از این من گفتن و اختلافات سیاسی بهره‌مند شده‌اند به من هم بگویند تا به جمع آنها ملحق شوم.

وی بابیان اینکه تا وقتی فرماندار نهاوند هستم اجازه نمی‌دهم فرصت خدمت به مردم صرف اختلافات سیاسی شود، عنوان کرد: مردم می‌گویند شهرهای اطراف فرماندار دارد، نهاوند هم دارد، شهردار دارند، ما هم داریم، شورا دارند، ما هم داریم پس این چه بدبختی است که نهاوند را گرفته است.

ناصری بابیان اینکه درک و فهم و شعور مردم نهاوند بالاست و به شهرستان‌های هم‌جوار می‌روند پیشرفت را می‌بینند، گفت: از همه دستگاه‌ها می‌خواهم پای‌کار بیایند و اوضاع شهر را تغییر دهند چراکه مردم ما عزت دارند و حرفی نمی‌زنند.

وی تأکید کرد: وضعیت فعلی در شهرستان نهاوند مورد رضایت نیست.