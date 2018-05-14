به گزارش خبرنگار مهر ٬ محمد مهدی تندگویان بعدازظهر دوشنبه در مراسم افتتاح دومین خانه جوان گیلان در مجموعه یادگار امام شهر رشت احداث خانه های جوان را یکی از نیازهای اساسی هر شهری دانست و اظهار کرد: احداث خانه های جوان باید به صورت جدی به غیر از شهر رشت در سایر شهرهای استان نیز پیگیری شود.

وی با بیان اینکه در حوزه جوانان و ساماندهی امور آنها قول های فراوانی داده شده که امیدواریم عملی شود ٬ افزود: ستاد ساماندهی امور جوانان گیلان به صورت رسمی از فردا آغاز به کار می کند که انتظار می رود با تشکیل این ستاد رسیدگی به امور جوانان با جدیت بیشتری دنبال شود.

معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان در ادامه با تأکید برضرورت بهره گیری از توانمندی جوانان در حوزه های مختلف ٬ گفت: البته هنوز در این حوزه برخی از دستگاه ها مقاومت می کنند.

وی همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه اشتغال زایی و کارآفرینی برای جوانان ٬ تصریح کرد: برگزاری همایش کارآفرینان برتر کشور به میزبانی استان گیلان نیز در همین راستا در حال برگزاری است.

به گفته این مسئول در حوزه اشتغال زایی و کارآفرینی مطالباتی وجود دارد که مسئولان پیگیری های لازم را انجام می دهند.

تندگویان یادآور شد: در حال حاضر دو هزار سمن شبکه ای در کشور در حوزه های اشتغال و کارآفرینی فعالیت می کنند و صندوق کارآفرینی امید نیز آمادگی لازم برای پرداخت تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را دارد و در استان گیلان نیز این آمادگی وجود دارد و علاقه مندان می توانند به اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه یکی از اولویت های وزارت ورزش و جوانان ساماندهی امور جوانان است ٬ افزود: در این زمینه به دنبال ایجاد یک ساختار منسجم و برنامه ریزی دقیق هستیم.