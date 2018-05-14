سلفی بازیکنان الجزیره با هواداران پرسپولیس/ داور زمین را متر کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم پرسپولیس و الجزیره امارات از مرحله حذفی لیگ قهرمانان از ساعت ۱۹ و ۳۰ در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. حاشیه های قبل از این دیدار را در زیر خواهید خواند:

* بازیکنان تیم الجزیره امارات به محض ورود به زمین با هوادارن پرسپولیس عکس های سلفی گرفتند.

* بازیکنان الجزیره از حضور پرتعداد هواداران پرسپولیس در ورزشگاه متعجب شدند.

* سرخپوشان به محض ورود به ورزشگاه و در هنگام رفتن به داخل رختکن از سوی هواداران مورد تشویق قرار گرفتند.

* در یک رفتار بسیار عجیب داوران چینی از منطقه کرنر تا دروازه را با گام هایشان متر کردند که این موضوع باعث تعجب هواداران شده بود. داوران چینی از سوی هواداران مورد تشویق قرار گرفتند و به ابراز احساسات آنها پاسخ دادند.

* مسئولین الجزیره زودتر از بازیکنان به ورزشگاه آمدند تا از زمین و امکانات رختکن بازدید به عمل بیاورند.

* برانکو ایوانکوویچ به هنگام ورود به زمین با دیدن طرح موزائیکی خود که نام او حک شده بود بسیار خوشحال شد و مقابل هواداران سر تعظیم فرود آورد.

* سخت گیری ناظر ای اف سی باعث شد تا نظم خاصی در کنار زمین وجود داشته باشد و افراد غیرمتفرقه در کنار زمین حضور نداشته باشند.

* جواد خیابانی به محض ورود به ورزشگاه به شدت از سوی هواداران مورد تشویق قرار گرفت. او به جمع عکاسان رفت و با آنان عکس یادگاری گرفت.

* کادر فنی الجزیره از مجموعه ورزشی آزادی در حال فیلم گرفتن بودند. بازیکنان پرسپولیس به محض ورو د به زمین برای گرم کردن مورد تشویق قرار گرفتند.

* بیرانوند که این روزها حسابی برای بازیکنان الجزیره کری خوانده بود بیشتر از سایر بازیکنان مورد تشویق قرار گرفت. بازیکنان الجزیره به محض ورود به زمین از سوی هواداران پرسپولیس هو شدند.

* شعار خلیج فارس ایران در ورزشگاه طنین انداز شد و ایرانیان نشان دادند که فارغ از رنگ ها، نام ایران برای آنها مهمتر از همه چیز است.