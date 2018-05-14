به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامران کریمی عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های سوم خرداد و سالروز ارتحال امام خمینی (ره) گفت: تشریح مسائل دفاع مقدس و همچنین پیاده‌سازی و به مرحله اجرا گذاشتن آرمان‌های امام خمینی(ره) از وظایف اصلی است.

وی بابیان اینکه نسل جوان جامعه امروز با توجه به هجمه‌های فرهنگی دشمن در قالب جنگ نرم نیازمند واکسینه شدن در برابر تهدیدات است، گفت: باید جوانان خود را از بلایای این جنگ فرهنگی نجات دهیم.

فرمانده سپاه ناحیه نهاوند نشان دادن راه و چراغ هدایت به جوان و همراهی آن‌ها در این مسیر را از وظایف فعالان فرهنگی و مذهبی و نهادهای انقلابی عنوان کرد و گفت: برگزاری مراسم ملی مذهبی فرصت بسیار مغتنمی برای دعوت جوانان به مشارکت در اجرای برنامه ها است.

وی مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی توسط سپاه در این ایام را فضاسازی مناسب شهر و سنگربندی در مقابل ادارات عنوان کرد و گفت: برگزاری یادواره‌ شهدا، سرکشی به خانواده‌های شهدا ایثارگران و جانبازان، ویزیت رایگان مردم روستاهای محروم، برگزاری نمایشگاه فیلم و عکس دفاع مقدس، اعزام راویان دفاع مقدس به مدارس و غبارروبی گلزار مطهر شهدا از جمله برنامه های درنظر گرفته شده است.

کریمی گفت: اجرای صبحگاه مشترک نیز از دیگر برنامه‌هایی است که با حضور نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان هم‌زمان با سوم خرداد برگزار می‌شود.

کریمی رونمایی از مستند شهید مدافع حرم «احمد شوهانی» هم‌زمان با سالروز آزادسازی خرمشهر را از برجسته‌ترین برنامه‌های این ایام عنوان کرد و گفت: امسال به سبب مقارن شدن سوم خرداد با ماه مبارک رمضان و شب ۱۹ رمضان اعزام به مرقد مطهر امام راحل صورت نمی‌گیرد اما در شهرستان مراسم درخورشانی در حد توان برگزار می‌شود.