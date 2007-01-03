پایان نیم فصل اول رقابتهای لیگ برتر و روز سخت سایپا در کرمان / استقلال و پرسپولیس بدنبال شکستن طلسم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشوردر روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری با برگزاری هشت بازی به پایان می رسد. سوت پایان بازیهای روز جمعه در حقیقت پایانی است بر یک نیم فصل رقابت که سایپا عنوان قهرمانی آن را به دست آورده است.

سایپا که با حاشیه امنیت مناسب در صدر جدول ایستاده این هفته در کرمان به مصاف مس می رود. شاگردان دست نشان به خوبی نشان داده اند توانایی ایستادن مقابل تیمهای بزرگ را دارند و خاتمه نمایش ایده ال آنها در نیم فصل نخست می تواند کسب نتیجه ای قابل قبول برابر صدرنشین لیگ برتر باشد، نتیجه ای که تحقق آن آرزوی تیمهای مدعی بالای جدول است که از این پس باید تنها انتظارناکامی تیم دایی را داشته باشند.

استقلال نزدیکترین تعقیب کننده سایپاست. تعقیب کننده ای که 6 گام با صدرجدول فاصله دارد و هر هفته این فاصله رو به افزایش است! این هفته شاگردان مرفاوی پس از دو شکست پی درپی برابر پیکان و سایپا به مصاف پاس می روند. آنهم در ورزشگاهی بدون تماشاگر. استقلالی ها که در نیم فصل نخست برابر تیمهای تهرانی تنها به دو امتیاز رسیده است در مصاف با پاس تنها به جبران ناکامی های اخیر و شکستن طلسم ناکامی ها برابر تیمهای تهرانی می اندیشند.

11 امتیاز اختلاف تا صدرجدول می تواند درحکم پایان داستان قهرمانی برای پرسپولیس باشد که با دنیزلی قهرمانی را جستجو می کرد. اعاده حیثیت و زنده کردن شانس قهرمانی از این پس تنها هدف سرخپوشان در لیگ برتراست. دستیابی به این هدف نیز فاکتورهایی را می طلبد که فعلا پرسپولیس از آنها بی بهره است، مانند داشتن بازیکنان آماده، بهره بری از روحیه و اتحاد تیمی و...

پرسپولیس در حسرت روزهای خوش ابتدای فصل این هفته در اصفهان مهمان ذوب آهن است. از آخرین باری که پرسپولیس موفق به غلبه برذوب آهن شد سالها می گذرد. این که پرسپولیس در شرایط فعلی بتواند بازهم مزه برتری برابر این تیم اصفهانی را بچشد تا اندازه ای دور از واقعیت است. احتمالا این تیم باید یک نیم فصل را بدون کسب پیروزی دربازیهای خارج از خانه به اتمام برساند.

برنامه مسابقات لیگ برتر در هفته پانزدهم به شرح زیر است:

پنجشنبه -14/10/85

* ذوب آهن اصفهان - پرسپولیس تهران

* راه آهن تهران - ابومسلم مشهد

جمعه - 15/10/85

* استقلال تهران - پاس تهران

* مس کرمان - سایپا تهران

* ملوان بندرانزلی - برق شیراز

* فجر سپاسی شیراز - پیکان تهران

* صباباتری تهران - سپاهان اصفهان

دوشنبه - 18/10/85

* فولاد خوزستان - استقلال اهواز