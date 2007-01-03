به گزارش خبرنگار مهر ، سردار سرتیپ حاج صفدر رشادی و سردار احمد کاظمی پس از سی سال جهاد و ایثار روز نوزدهم دی ماه سال 1384 مقارن عرفه 1426 در منطقه عملیاتی شمال غرب به شهادت رسیدند.

مراسم سالروز این شهیدان گرانقدر روز جمعه 15 دی ماه در مسجد جامع ابوذر واقع در خیابان قلعه مرغی ، خیابان ابوذر از ساعت 15 الی 30/16 دقیقه برگزار می شود.

سردار صفدر رشادی در سال 1340 در خانواده ای دینی و محب اهل بیت به دنیا آمد و 15 سال بعد به حوزه علمیه قم راه یافت و به تحصیل در مدرسهی سیه پرداخت. وی مبارزات خود را با رژیم ستمشاهی را در سال 56 آغاز و به انتقال اعلامیه های حضرت امام (ره) به تهران و بالعکس اقدام کرد.

رشادی در سال 1358 وارد سپاه پاسداران شد و در جنگ تحمیلی به منطقه کردستان اعزام و در عملیات آزادسازی بوکان حضور داشت. وی در سال 60 به منطقه عملیاتی غرب کشور اعزام و در نبردهای سقز، سردشت، سرپل ذهاب و سنندج شرکت کرد.

شهید رشادی در سال 61 به قائم مقامی فرماندهی پایگاه اسلام شهر و در سال 62 به فرماندهی پایگاه سلمان فارسی منصوب شد. وی همچنین در سال 63 فرماندهی پایگاه فیروزکوه را برعهده داشت. وی در سال 67 به ریاست ستاد قرارگاه صاعقه در منطقه عملیاتی جنوب و جانشینی فرماندهی قرارگاه صاعقه منصوب شد. وی در سال 74 به دانشگاه شهید بهشتی راه یافت و در رشته مدیریت به کسب علم و دانش پرداخت.

این سردار شهید در سال 77 به جانشینی معاون طرح و برنامه نیروی زمینی منصوب و در سال 81 به درجه سرتیپ دومی نائل گشت. وی تا زمان شهادت در این سمت باقی ماند.

حاج صفدر رشادی در روز 19 دی ماه 84 به همراه سرلشکر شهید حاج احمد کاظمی و دیگر فرماندهان نیروی زمینی سپاه به شهادت رسید.