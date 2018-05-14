به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه امروز دوشنبه و در حالی که تعداد شهدای فلسطینی در ادامه تظاهرات بازگشت به بیش از ۵۰ نفر رسیده است، در اظهاراتی اعلام کرد: پاریس از همه طرف ها می خواهد تا با نشان دادن مسئولیت خود در این خصوص از تنش های جدید پرهیز کنند.

وزیر خارجه فرانسه ادامه داد: فرانسه همچنین از مقامات اسرائیل می خواهد تا استفاده از زور را به شدت متناسب و محدود کنند.

وی در ادامه با تقبیح تصمیم آمریکا در انتقال سفارت این کشور از تل‌آویو به قدس گفت: واشنگتن با این اقدام قوانین بین المللی به ویژه قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرده است.

این در حالیست که علیرغم قطعنامه‌های بین الملی که آمریکائی ها خود پیشتر آن ها را مورد تأئید قرارداده بودند، مراسم انتقال سفارت واشنگتن به قدس ساعاتی پیش به انجام رسید.