به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا قادر قادری امروز در جلسه جمع آوری زکات شهرستان پاوه اظهار داشت: ۷ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال زکات از کشاورزان پاوه ای در سال گذشته جمع آوری شد.
امام جمعه پاوه پرداخت زکات را از واجبات مهم جامعه امروز دانست که میتواند با اجرای صحیح آن، بسیاری از مشکلات افراد نیازمند جامعه را برطرف کرد.
ملا قادر قادری با اشاره به خطبۀ پیامبر گرامی اسلام (ص) در حجة الوداع، گفت: رسول گرامی اسلام (ص) در عرفات در بخشی از خطبه معروف حجة الوداع فرمود؛ «ای مردم در هرحال خدای بزرگ را فراموش نکنید و در هر لحظه تقوای الهی را رعایت کنید نماز را ترک نکنید و زکات دارایی خود را ادا کنید».
وی اظهار داشت: در سوره مبارکه حج خداوند متعال میفرماید: «الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ» آنان که دین خدا را یاری میرسانند کسانی هستند نماز را بهپای داشته، زکات مال خود را میپردازند و امر به معروف و نهی از منکر میکنند و عاقبت همه کارها فقط در اختیار خداست.
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