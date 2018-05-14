مردم عراق پیروزی های حاصل از مبارزه با تروریسم را تحکیم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با تبریک برگزاری موفقیت آمیز انتخابات پارلمانی عراق به دولت و ملت این کشور، گفت: مردم عراق با حضور در این انتخابات، یک بار دیگر تلاش نمودند با عزمی راسخ و ملی، دستاوردها و پیروزهای حاصل از مبارزه با تروریسم را تثبیت نمایند؛ مردم این کشور نشان دادند که در سایه رهنمودهای مرجعیت و علمای دینی و وحدت ملی، قادر هستند نقش مهمی در تحکیم ثبات، آرامش و شکوفایی عراق و امنیت منطقه ایفاء کنند.

قاسمی افزود: جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اهمیت تقویت هر چه بیشتر روند رو به رشد مشارکت سیاسی و مردمسالاری در عراق، آمادگی خود را برای مساعدت به توسعه و بازسازی این کشور اعلام می نماید.