۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۰:۲۲

بهرام قاسمی:

مردم عراق پیروزی های حاصل از مبارزه با تروریسم را تحکیم کردند

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان تاکید کرد: مردم عراق با مشارکت موفقیت آمیز در انتخابات، دستاوردها و پیروزی های حاصل از مبارزه با تروریسم را تحکیم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با تبریک برگزاری موفقیت آمیز انتخابات پارلمانی عراق به دولت و ملت این کشور، گفت: مردم عراق با حضور در این انتخابات، یک بار دیگر تلاش نمودند با عزمی راسخ و ملی، دستاوردها و پیروزهای حاصل از مبارزه با تروریسم را تثبیت نمایند؛ مردم این کشور نشان دادند که در سایه رهنمودهای مرجعیت و علمای دینی و وحدت ملی، قادر هستند نقش مهمی در تحکیم ثبات، آرامش و شکوفایی عراق و امنیت منطقه ایفاء کنند.

قاسمی افزود: جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اهمیت تقویت هر چه بیشتر روند رو به رشد مشارکت سیاسی و مردمسالاری در عراق، آمادگی خود را برای مساعدت به توسعه و بازسازی این کشور اعلام می نماید.

