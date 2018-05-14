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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۰:۳۶

معاون آموزش و پرورش بوشهر:

۲۵ دبیر تربیت بدنی در آموزش و پرورش استان بوشهر استخدام می‌شوند

۲۵ دبیر تربیت بدنی در آموزش و پرورش استان بوشهر استخدام می‌شوند

بوشهر - معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: ۲۵ دبیر تربیت بدنی در آموزش و پرورش استخدام می شوند.

حسن قلندری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به استخدام نیروهای جدید در آموزش و پرورش استان، اظهار داشت: در آزمون استخدامی جدید آموزش و پرورش که در تیرماه برگزار می شود ۲۵ دبیر تربیت بدنی جذب آموزش و پرورش استان بوشهر خواهند شد. 

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر با تقدیر از توجه مدیرکل آموزش و پرورش استان به حوزه معاونت تربیت بدنی و سلامت افزود: از ۲۵ سهمیه اختصاص یافته، ۱۸ نفر سهمیه عادی و ۷ نفر سهمیه ایثارگری خواهند بود. 

وی تصریح کرد: داوطلبان بومی که دارای شرایط قید شده در دفترچه‌ استخدامی هستند تا پایان روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۷ می توانند با مراجعه به سایت سنجش در آزمون شرکت کنند. 

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: در حال حاضر ۴۵۰ مربی تربیت بدنی در مدارس استان مشغول به فعالیت هستند.

کد مطلب 4296887

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