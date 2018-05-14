فکر نمی کردیم الجزیره اینقدر ما را اذیت کند/ شایسته پیروزی بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نوراللهی پس از پیروزی دو بر یک تیمش برابر الجزیره امارات در ورزشگاه آزادی گفت: یک دیدار سخت را با موفقیت به پایان رساندیم. هرگز فکر نمی‌کردیم این تیم بتواند اینقدر ما را اذیت کند و ما در ثانیه های پایانی به دور بعد لیگ قهرمانان صعود کنیم.

وی تاکید کرد: الجزیره استاد وقت کشی بود، آنها از دقیقه یک بازی تا پایان فقط اتلاف وقت کردند و با زمین خوردن های بی مورد بر روی اعصاب ما رفته بودند اما خوشبختانه توانستیم خود را کنترل کرده، به بازی برگردیم و با اینکه تا حذف از لیگ قهرمانان فاصله ای نداشتیم بازی را برده و به دور بعد صعود کنیم.

هافبک پرسپولیس در ادامه خاطرنشان کرد: مطمئنا بازی های دور بعد به مراتب سخت تر خواهد بود و ما امیدوار هستیم با باز شدن پنجره نقل و انتقالات باشگاه بتواند بازیکنان مورد نظرش را جذب و با اطمینان بیشتری فصل آینده را آغاز کنیم.

وی در خصوص خداحافظی صادق محرمی از پرسپولیس هم گفت: او در زمین با هواداران و در رختکن با بازیکنان خداحافظی کرد ما برای او آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم در خارج از کشور به حقش رسیده و آنچه را شایسته است به دست آورد.

نوراللهی در پایان خاطرنشان کرد: از همه هواداران هم ممنونم، دست آنها را می بوسم. ما شرمنده آنها شدیم، امروز یک لحظه ما را تنها نگذاشتند و به جرات می گویم یکی از دلایل مهم موفقیت ما مقابل الجزیره هواداران تیم مان بودند.