برگزاری جشن سالیانه تئاتر پیدا درقروه/صندلی های مسئولان خالی بود

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۸ سال پیش با «گورکن» آمد و پس از آن به صورتی کاملاً رسمی «اولین باری که اومدی خونمون» را به همه یادآوری و سپس به «شهر خوب»، «کوچ» کرد. شهری که در آن زبان گفتار را در قالب حرکات نمایشی به تصویر کشید و از «تراس» زندگی به «تابلوی آخر» خیره شد و «خرده روایت های ساعت جنون» را در ذهن جای انداخت. از طعنه و کینه «فلانی و فلانی ها» گذشت و نشان داد که هرگز «یه دست صدا نداره».

این گذری کوتاه از فعالیت های چند ساله گروه تئاتر «پیدا» در قروه است. گروهی که شامگاه دوشنبه چهارمین دوره از جشن سالیانه خود را در راستای تجلیل از فعالیت های یک ساله عوامل مرتبط و اعضا برگزار کرد.

گرچه این گروه یکی از موفق ترین گروه های نمایشی در سطح استان کردستان و حتی کشور است و قروه را به عنوان یکی از قطب های نمایش معرفی کرده اما مثل همیشه مورد کم لطفی مسئولان امر به ویژه شورای شهر که مدام صحبت از فرهنگ و هنر می زنند قرار گرفت.

مسئولان شهرستان و اعضای شورای شهر قروه با وجود اینکه دعوت شده بودند اما هیچکدام در این مراسم حضور نداشتند و همین باعث شد تناقضی دیگر میان حرف تا عمل به وضوح نمایان شود. حرفی که مدام به حمایت هنر می رسد اما در واقع این رها کردن و بی تفاوتی است که لباس عمل می پوشد.

این بی تفاوتی همیشگی مسئولان اما باعث نشد که گروه «پیدا» درجا بزند بلکه با وجود تمامی محدودیت ها منجمله نبود سالن نمایش مناسب، همچنان به روی صحنه می رود و به کشف استعدادهای هنری می پردازد.

در همین راستا «یونس صحرارو»؛ مسئول این گروه هنری در گفت و گو با خبرنگار مهر از تاریخچه پیداش گروه، اهداف و گذر یک عمر زندگی هنری در این مدت فعالیت می گوید.

تاریخی هنری

به گفته «صحرارو» گروه تئاتر پیدا از سال ۷۹ شروع به فعالیت نمود اما به طور رسمی و با مجوز از مرکز هنرهای نمایشی براساس طرح استقرار گروه های نمایشی از سال ۹۰ به فعالیت خود ادامه داد و هم اکنون این گروه با تعداد ۵ نفر عضو اصلی و ۲۰ نفر عضو وابسته اصلی و تعداد ۲۰ نفر متغیر فعالیت می نماید.

او مجموع کل اعضای گروه را حدود ۶۰ نفر دانست و تعداد بازیگران خانم عضو را ۱۴ نفر و بازیگران آقا را ۲۰ نفر با ۱۰ عضو کودک که در کلاس نمایش خلاق ویژه کودکان حضور دارند، عنوان کرد.

«صحرارو» به هدف اصلی برای تشکیل گروه «پیدا» اشاره کرد. «هدف از تشکیل این گروه هنری شکوفا کردن استعدادها و خلاقیت های پنهان در جامعه بود. همچنین به دنبال ایجاد فضایی برای علاقه مندان این حرفه بودیم تا بتوانند به راحتی هنر خود را نشان دهند.»

در کنار تمامی این موارد یکی از اهداف اصلی برای فعال کردن گروه تئاتر پیدا بنا به گفته «صحرارو» این بود که هنر تئاتر دیدن را برای مردم شرح داده و یک آشتی میان مردم و این هنر برقرار کند.

این نویسنده و کارگردان هنری از اجرای ۱۲ نمایش در یک سال اخیر توسط گروه پیدا در انواع صحنه ای، خیابانی، کودک و نوجوان خبر داد.

گروه تئاتر «پیدا» در مدت فعالیت هنری خود تا کنون در جشنواره های مختلفی شرکت کرده و به کسب جوایز ویژه ای هم رسیده که در سال ۹۶ مهم ترین جایزه ای که به دست آورده مقام دوم بازیگری، نویسندگی و کارگردانی در جشنواره تئاتر استانی بوده است.

راه پیشرفت با محدودیت

«یونس صحرارو» از راه های پیشرفت گروه به صورت کمی که مربوط به افزایش تعداد بازیگران و عوامل اجرایی در این چند سال است در کنار کیفی بودن کار همچون افزایش اجراهای عمومی که قطعاً در کیفیت اجراها هم تأثیر دارد، گفت.

او در ادامه از محدودیت های پیش رو برای پیشرفت در کار گفت. «بیشترین محدودیت در تئاتر شهرستان نبود فضای فیزیکی یعنی پلاتو و سالن نمایش است و از سوی دیگر نگاه مسئولان به این هنر که به نظر بنده کمتر مورد توجه قرار گرفته و بیشتر اوقات با بی مهری مواجه شده است.»

از گفته های «یونس صحرارو» می شود این طور برداشت کرد که وجود سالن نمایش می تواند یکی از راه های ارتقاء برای اجراهای عمومی باشد که همین روند، مردم را به دیدن تئاتر ترغیب کرده و کیفیت کار را بالا می برد.

سالن نمایش؛ نیاز اصلی قروه است

مسئول گروه «پیدا» در ادامه خطاب به مسئولان خواستار دیده شدن هنر نمایش شد. «وجود فضای فیزیکی مناسب باعث می شود اجراهای عمومی به مراتب بالا رود و در واقع همین اجراها می تواند نوعی درآمدزایی برای گروه و یک ساپورت مالی باشد.»

او همچنین از مردم درخواست کرد که هرگونه تبلیغی درباره تئاتر را دیدند برای پر کردن سالن های نمایش تلاش خود را داشته باشند و بدانند که تئاتر بدون تماشاچی زنده نیست و یکی از مراحل اوج گروه پیدا حمایت مردم خواهد بود.

«یونس صحرارو» ارتقاء هنر در جامعه را امری ضروری می داند چرا که به گفته او هنر یک نوع زندگی روزمره است که ما هنرمندان به شکل دیگری آن را در صحنه، نمایش می دهیم.

چهارمین دوره از جشن سالیانه گروه تئاتر «پیدا» در قروه با تجلیل از برگزیدگان و فعالان این گروه به پایان رسید. /