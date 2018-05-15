۲۶ آزادکار به اردوی تیم ملی کشتی فراخوانده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این مرحله از اردو در حالی از روز جمعه آغاز خواهد شد که کادر فنی از حسن رحیمی، رضا یزدانی، کمیل قاسمی و مسعود اسماعیل پور هم به رغم از دست دادن شانس ملی پوش شدن، برای حضور در تمرینات دعوت کرده تا بصورت اختیاری به جمع اردونشینان بپیوندند.

بر این اساس اسامی اردونشینان تیم ملی کشتی آزاد به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: رضا اطری – مهران رضا زاده (مازندران) فرهاد جلایی (تهران)

۶۱ کیلوگرم: باقر یخکشی – محمد رمضان پور (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: حسن مرادقلی (تهران) مهران نصیری (مازندران) یونس امامی (تهران)

۷۰ کیلوگرم: میثم نصیری (زنجان) نیما اشقاقی (مازندران)

۷۴ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی – سعید داداش پور (تهران)

۷۹ کیلوگرم: امید حسن تبار (مازندران) علیرضا قاسمی (تهران) عزت اله اکبری (مازندران) محمد زارعی (تهران)

۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی – کامران قاسم پور – احمد بذری (مازندران)

۹۲ کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی (مازندران) علیرضا کریمی (البرز)

۹۷ کیلوگرم: علیرضا گودرزی (سیستان و بلوچستان) مجتبی گلیج (مازندران) دانیال شریعتی نیا (همدان)

۱۲۵ کیلوگرم: پرویز هادی (آذربایجان شرقی) یداله محبی (کرمانشاه)

سرمربی: رسول خادم

مربیان: محمد طلایی – علی اکبر دودانگه – علی اصغر بذری

سرمربی: امید علیرضا رضایی

سرپرست: هادی حبیبی