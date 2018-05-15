رئیس انجمن ارتعاشات و آکوستیک ایران تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر داوود یونسیان، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران، در انتخابات مجمع عمومی انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران با اتفاق آرا به عنوان رییس انجمن ارتعاشات و آکوستیک انتخاب شد.

انتخابات این انجمن که بیش از ۵۰۰ عضو حقیقی و حقوقی دارد برای مدت سه سال انجام شد و رشته های مختلف از جمله مهندسی مکانیک، هوافضا، برق، معماری و فیزیک را در بر می گیرد.

کسب رتبه ممتاز انجمن های علمی، همکاریهای بین المللی، برگزاری کنفرانسهای بین المللی و چاپ ژورنال علمی و پژوهشی از جمله دستاوردهای انجمن ارتعاشات و آکوستیک ایران است.