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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۵۵

در دانشگاه علم و صنعت؛

رئیس انجمن ارتعاشات و آکوستیک ایران تعیین شد

رئیس انجمن ارتعاشات و آکوستیک ایران تعیین شد

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران  به عنوان رئیس انجمن ارتعاشات و آکوستیک ایران  انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر داوود یونسیان، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران، در انتخابات مجمع عمومی انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران با اتفاق آرا به عنوان رییس انجمن ارتعاشات و آکوستیک انتخاب شد.

انتخابات این انجمن که بیش از ۵۰۰ عضو حقیقی و حقوقی دارد برای مدت سه سال انجام شد و رشته های مختلف از جمله مهندسی مکانیک، هوافضا، برق، معماری و فیزیک را در بر می گیرد.

کسب رتبه ممتاز انجمن های علمی، همکاریهای بین المللی، برگزاری کنفرانسهای بین المللی و چاپ ژورنال علمی و پژوهشی از جمله دستاوردهای انجمن ارتعاشات و آکوستیک ایران است.

کد مطلب 4297191

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