فعالیت ۱۵۰ هیئت مذهبی شهرستان تویسرکان در ماه رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی کاروند صبح سه شنبه در جلسه جمع بندی برنامه های ماه رمضان گفت: هم اکنون ۱۵۰ هیئت مذهبی ثبت شده در ۳ شهر، ۲ بخش و ۷ دهستان شهرستان تویسرکان برگزاری جلسات قرآنی، گفتمان های دینی، پاسخ به شبهات مذهبی و کلاس های آموزش قرآن در سطوح مختلف عمومی و تخصصی را برای برگزاری در ماه رمضان مدنظر دارند.

وی با بیان اینکه هیئات مذهبی بازوان اجرایی سازمان تبلیغات اسلامی هستند، افزود: طی هماهنگی های انجام شده توسط شورای هیئات مذهبی در ایام ماه مبارک رمضان فعالیت این هیئات به سمت برگزاری جلسات قرآن و برگزاری نشست های بصیرت افزایی جوانان و نوجوانان در زمینه مذهبی، سیاسی و اجتماعی است.

رئیس تبلیغات اسلامی تویسرکان عنوان کرد: هیئات مذهبی به‌عنوان پایگاه های جذب جوانان نقش موثر و بیشتری در تربیت دینی و اعتقادی این قشر دارند و این مهم رسالت مسئولان هیئات مذهبی را سنگین تر می‌کند.

فعالیت ۴۰ هیئت مذهبی بانوان در اجرای برنامه های فرهنگی ماه رمضان

رابط تشکل های دینی تبلیغات اسلامی تویسرکان نیز گفت: در رمضان سالجاری ۴۰ هیئت مذهبی ویژه خواهران در شهرستان و بخشهای تابعه فعالیت خواهند داشت.

محمد افشاری با اشاره به ثبت ۷۵ هیئت مذهبی بانوان در این شهرستان افزود: ویژه برنامه استقبال از ماه مبارک رمضان، غباروبی و عطرافشانی مساجد، برگزاری مراسم مناجات و قرائت دعای افتتاح، برگزاری جلسات قرائت و تفسیر ویژه خواهران، جلسات ترتیل خوانی و جزءخوانی، قرائت و تفسیر اقامه نماز جماعت از برنامه های شاخص هیئات مذهبی خواهران در ایام ماه رمضان است.

وی با اشاره به ساماندهی هیئات مذهبی، تغذیه فکری و فرهنگی، سرکشی و اعزام سخنران و مداح را از جمله برنامه های این اداره در مدیریت هیئات مذهبی خواهران عنوان کرد.