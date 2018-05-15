کشت گل محمدی در یزد به ۶۰۰ هکتار افزایش می یابد

یدالله جواد پور در گفتگو با خبرنگار یزد با بیان اینکه همه ساله اواخر فصل اردیبشهت برداشت گل محمدی دراستان آغاز می شود افزود: پیش بینی می شود امسال بیش از ۲۵۰ تن گل محمدی در استان برداشت شود.
وی طی یک برنامه پنجساله سطح زیر کشت گل محمدی تا ۶۰۰ هکتار در استان یزد افزایش پیدا خواهد کرد ادامه داد: هماکنون سازمان جهاد کشاورزی استان یزد جهت کاشت گلستانهای گل محمدی در راستای تسهیلات بانکی به متقاضیان اهتمام ویژهای دارد.
جوادپور با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰۰ مرکز گلاب گیری در استان یزد فعال است عنوان کرد: از این میزان گل محمدی برداشت شده در سال جاری ۳۵۰ تن گلاب تولید و روانه بازار می شود.
معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: بیشترین سطح زیرکشت گل محمدی دراستان به ترتیب به شهرستانهای تفت، مهریز، اشکذر، خاتم و اردکان اختصاص دارد.
جوادپور با اشاره به اینکه موارد مصرف گل محمدی برای گلابگیری، اسانس خوراکی، عطر، ادکلن و دمنوش است، افزود: صنایع تبدیلی گلاب در شهرستانهای تفت، مهریز و اشکذر وجود دارد.
وی اضافه کرد: سالیانه میزان تولید گلاب استان یزد ۳۵۰ هزار لیتر گلاب استحصالی است، تصریح کرد: بیشترین سطح زیرکشت گل محمدی به ترتیب به شهرستانهای تفت، مهریز، اشکذر، خاتم و اردکان اختصاصیافته است.
جوادپور با اشاره به اینکه موارد مصرف گل محمدی برای گلابگیری، اسانس خوراکی، عطر، ادکلن، دمنوش و موارد دیگر است، بیان داشت: صنایع تبدیلی گلاب در شهرستانهای تفت، مهریز و اشکذر وجود دارد.
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