بهره برداری از طرح گرمسیری در استان کرمانشاه طی دهه فجر امسال

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز سه شنبه در اولین نشست کارگروه توسعه منطقه ۴ کشور که به میزبانی کرمانشاه و با حضور دکتر جبارزاده، معاون سیاسی وزارت کشور و استانداران ‌ایلام، خوزستان، لرستان، کرمانشاه، مرکزی و همدان برگزار شد، گفت: استان های عضو کارگروه توسعه منطقه ۴ کشور در بحران زلزله حضور بسیار پررنگی در روند امدادرسانی و ارسال کمک به منطقه داشتند.

وی افزود: استانداران این استان ها علاوه بر بسیج امکانات برای کمک به زلزله زده گان، خود نیز به صورت میدانی در منطقه حضور یافتند. برخی استان ها نیز هم اکنون به عنوان استان معین در منطقه در حال تلاش برای بازسازی مناطق زلزله هستند.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: جنگ حداقل به مدت ۸ سال فرصت توسعه را از استان های غرب کشور گرفت و پس از اتمام جنگ نیز این استان ها چندین سال مشغول روند بازسازی خرابی های پس از جنگ بودند. در شرایط فعلی باید یک فرصت توسعه به این استان ها داده شود.

وی از بهره برداری از طرح گرمسیری طی امسال خبر داد و گفت: طرح گرمسیری با ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار مهمترین طرح عمرانی در دست احداث در کشور است که در ۲۲ بهمن ماه امسال به بهره برداری می رسد.

بازوند افزود: این پروژه عظیم که در قالب طرح مهار آب های مرزی اجرا می شود بخشی از آب سیروان را به مناطق گرمسیری کرمانشاه و سپس ایلام منتقل می کند. این طرح تا دهلران امتداد دارد و ممکن است در آینده به خوزستان هم برسد.

وی ادامه داد: کرخه یکی از مهم ترین رودخانه های کشور است که بخشی از سرشاخه های مهم آن از استان های همدان، کرمانشاه، لرستان سرچشمه می گیرد.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: این رودخانه و سرشاخه های آن مهم ترین حوزه آبریز در غرب و جنوب غرب کشور محسوب می شوند که آب مورد نیاز استان های خوزستان ایلام، لرستان و کرمانشاه را تامین می کند و بخشی از مباحث نشست های این کارگروه را به خود اختصاص خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: طرح سردسیری یکی دیگر از طرح های مهمی است که در دست مطالعه است و در قالب آن بخشی از آب سیروان به رودخانه سیمره و حوزه آبریز کرخه منتقل می شود و می تواند بخش زیادی از مشکلات آبی استان کرمانشاه و دیگر استان های مسیر این رودخانه مانند لرستان و خوزستان را بر طرف کند.

استاندار کرمانشاه افزود: اجرای طرح مهم سردسیری نیازمند یک همگرایی و برنامه ریزی توسط استان های مذکور است که باید با جدیت دنبال شود.

وی ادامه داد: در حوزه گردشگری نیازمند تشکیل یک هلدینگ بزرگ در حوزه ۶ استان عضو کارگروه هستیم. این هلدینگ باید با یک برنامه ریزی مناسب یک کردیدور گردشگری از استان مرکزی به همدان، کرمانشاه، لرستان، ایلام و خوزستان و همچنین بالعکس را تعریف کند و بستر رونق گردشگری در این مناطق را فراهم کند.

بازوند یادآور شد: طرح آزادراه همدان به کرمانشاه یکی از پروژه های مهم منطقه است و در لایحه بودجه امسال کشور نیز گنجانده شده است. در این زمینه باید تلاش کنیم بودجه آن تامین شود.

وی افزود: بزرگراه اسلام آباد به اندیمشک یک محور مهم مبادلاتی برای استان های کرمانشاه، لرستان، ایلام و خوزستان محسوب می شود. این جاده باید دو بانده شود و مشکلات برخی نقاط آن نیز برطرف شود.

استاندار کرمانشاه تاکید و خاطرنشان کرد: آزادراه کرمانشاه به ایلام یکی دیگر از پروژه های مهم این حوزه است که ۹۰ کیلومتر آن - مسیر کرمانشاه تا حمیل- در حال واگذاری به سرمایه گذار بخش خصوصی است. برای مسیر حمیل تا ایلام نیز باید تلاش کنیم یک سرمایه گذار جذب کنیم.

وی افزود: راه آهن کرمانشاه به خسروی یک طرح بسیار مهم و استراتژیک است که به توسعه منطقه غرب کشور کمک می کند. این راه آهن از طریق خط ریلی عراق به بندر لاذقیه در دریای مدیترانه متصل می شود و می تواند یک مسیر مبادلانی مهم برای کشور و به ویژه استان های همسایه باشد.