به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس تهران در دیدار برگشت از مرحله یک هشتم نهایی میزبان الجزیره بود و موفق شد این دیدار حساس را با گل دقایق پایانی سید جلال حسینی با نتیجه دو بر یک به سود خود خاتمه دهد تا علاوه بر جبران شکست بازی رفت، به لطف گل بیشتر زده در خانه حریف بر میهمان اماراتی اش غلبه کرده و به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا راه یابد. سرخ پوشان در این بازی توسط احمد نوراللهی و سید جلال حسینی در دقایق ۶۲ و ۸۸ به گل رسیدند.

در پایان این بازی احمد نوراللهی با دریافت نمره ۸/۶ دارای بهترین عملکرد در بین بازیکنان این تیم شد و سید جلال حسینی به همراه وحید امیری در رده های بعدی قرار گرفتند. علی خسیف دروازه بان تیم الجزیره با دریافت نمره ۷/۲ در بین بایکنان تیم الجزیره بهترین عملکرد را داشت.

* نوراللهی شوت زن تری بازیکن

احمد نوراللهی که با یک ضربه سنگین از راه دور اولین گل بازی را به ثمر رساند، شوت زن ترین بازیکن در این میدان بود. هافبک میانی سرخ پوشان در این بازی ۵ بار اقدام به شوتزنی کرد که ۲ شوت از این ۵ شوت داخل چارچوب بود و یکی از آنها تبدیل به گل شد. بعد از وی، سیامک نعمتی با ۳ شوت به سمت دروازه الجزیره و ۲ شوت در چارچوب دومین شوتزن برتر این بازی بود.

* بیشترن تکل

دو بازیکن از دو تیم با ۴ تکل موفق در این بازی تکل زن ترین بازیکنان میدان شدند. شجاع خلیل زاده از پرسپولیس ۴ بار با تکل های موفق اقدام به توپگیری از بازیکنان حریف کرد و مبارک بوسوفا هافبک تیم الجزیره نیز با همین تعداد تکل موفق در کنار شجاع خلیل زاده قرار دارد.

* انصاری، پاسور ترین بازیکن بازی

محمد انصاری در دیدار مقابل الجزیره بیشتر از سایر بازیکنان داخل میدان پاس ارسال کرد. انصاری با ۸۱ پاس در جریان بازی پاسور ترین بازیکن زمین شد و بعد از او نیز حسین ماهینی با ۶۳ پاس در رده دوم قرار گرفت. در بین بازیکنان تیم الجزیره مبارک بوسوفا با ۴۲ پاس پر کار ترین بازیکن بود.

* احمدزاده درگیر ترین بازیکن در میدان

شاید باور کردنش سخت باشد اما فرشاد احمدزاده با ۲۳ بار درگیری مستقیم با بازیکن حریف درگیر ترین بازیکن میدان بود. احمدزاده از ۲۳ دوئلی که با بازیکنان داشت، ۱۲ بار موفق در این دوئل ها موفق بیرون آمد تا از این حیث موفق ترین بازیکن زمین باشد.

مبارک بوسوفا هافبک پرکار تیم الجزیره بعد از احمدزاده با ۱۵ دوئل و ۷ دوئل موفق در رده دوم بازی و در رده اول بازیکنان تیم الجزیره قرار دارد.

* محرمی دریبل زن ترین بازیکن

صادق محرمی در آخرین بازی که برای پرسپولیس انجام داد با ۸ دریبل و ۶ دریبل موفق دریبل زن ترین بازیکن این میدان شد و پس از او وحید امیری با ۴ بار اقدام به دریبل بازیکنان که در هر ۴ دریبل نیز موفق بود در رده بعدی قرار می گیرد.

در این بازی بازیکنان تیم الجزیره کلا ۴ بار اقدام به دریبل کردن بازیکنان پرسپولیس شدند و تلاش آنها دو بار با موفقیت همراه بود. محمد المسلمی و محمد جمال دو بازیکن الجزیره بودند که دوبار موفق به دریبل زدن بازیکنان پرسپولسی شدند.

* بیشترین دفع توپ

پر کار ترین بازیکن میدان در دفع توپ، مسالم حمدانی مدافع تیم الجزیره بود. این بازیکن ۹ بار در جریان بازی اقدام به دفع توپ کرد و پس از او نیز دیگر مدافع الجزیره محمد المسلمی با ۸ قطع توپ شب پر کاری را پشت سر گذاشت. محمد انصاری و خود محمد المسلمی با ۲ بار موفقیت در قطع حملات حریف روز خوبی را پشت سر گذاشتند.

* یک اماراتی پر خطا ترین بازیکن زمین

محمد المسلمی مدافع تیم الجزیره در این بازی ۳ بار روی بازیکنان پرسپولیس مرتکب خطا شد تا بیشترین تعداد خطا در این بازی به نام او نوشته شده باشد. در میان بازیکنان پرسپولیس فرشاد احمدزاده، وحید امیری و علی علیپور هر کدام با ۲ بار خطا روی بازیکنان حریف از دیگران در این زمینه پیشی گرفتند.