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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۲۷

رییس ستاد اجرایی فرمان امام خبر داد؛

ایجاد ۴۵۰ هزار فرصت شغلی در مناطق محروم کشور

ایجاد ۴۵۰ هزار فرصت شغلی در مناطق محروم کشور

رییس ستاد اجرایی فرمان امام از ایجاد ۴۵۰ هزار فرصت شغلی در مناطق محروم کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر٬ محمد مخبر در مراسم بهره برداری از نخستین کارخانه تولید انبوه فرآورده های سلولی در منطقه افزود: فعالیتهای ستاد اجرایی فرمان امام در چارچوب محرومیت زدایی٬ اقتصاد مقاومتی و اشتغال زایی است.

وی ادامه داد: ۶ مکانیزم برای اشتغال زایی پیش بینی کرده این و در همین راستا تاکنون ۴۵۰ هزار فرصت شغلی عمدتا در مناطق محروم کشور ایجاد کرده ایم.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، تاکید کرد: اقدامات این ستاد٬ سند توانایی و اتکای به جوانان است و از سوی دیگر نشان دهنده خدمات ستاد به مردم است. 

وی با اشاره به برخی اختلافات در کشور، گفت: بگومگوهایی که در فضای مجازی رخ می دهد برخی را نگران می کند و جو را خراب می کند اما کشور به لحاظ مولفه های حکومت در بهترین شرایط قرار دارد.

مخبر اضافه کرد: کشور از نعمت های خدادادی زیادی برخوردار است و هر کدام می تواند مشکل اصلی کشور یعنی اشتغال را حل کند. ۲۷۰۰ کیلومتر مرز آبی و معادن زیادی داریم، همچنین ۹۵ درصد تولید زعفران دنیا و متنوع ترین محصولات صنایع دستی دنیا را داریم اما استفاده خوبی نداریم.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، گفت: با این پتانسیل نباید شرایط به گونه ای باشد که برای ایجاد ۵ میلیون شغل در مردم ایجاد اضطراب کنیم زیرا این اجحاف به مردم است.

مخبر ادامه داد: در تمام کشورهایی که رشد شتابان داشتند دو محور مشترک وجود دارد که یکی موضوع توجه به شرکت های کوچک و متوسط و دیگری تمرکز روی شرکت های دانش بنیان است.

وی با بیان اینکه ستاد اجرایی فرمان امام از هیچ رانتی استفاده نمی کند، گفت: در هیچ مزایده و مناقصه ای رانت نداشتیم و هیچ حضوری در واگذاری های اصل ۴۴ به جز یک مورد نداشتیم.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تاکید کرد: رویکرد ما در شرکتداری غیرماندگار بودن است به طوری که از ۱۰۴ شرکت در سال های گذشته در سال ۹۶ به ۶۰ شرکت رسیدیم و مصمم هستیم این تعداد را در سال ۹۷ به ۵۰ شرکت برسانیم. تاکنون ۲۸۱ شرکت را به مردم واگذار کردیم.

مخبر ادامه داد: هیچ فعالیتی نداشتیم که بهتر از بخش خصوصی مالیات آن را نداشته باشیم و سازمان مالیاتی این موضوع را تایید می کند. حتی در مواردی چون ساخت مدرسه و بیمارستان می توانستیم به صورت قانونی مالیات ندهیم اما همین کار را هم نکردیم.

وی گفت: به هیچ وجه با بخش خصوصی رقابت نمی کنیم و رقیب دولت هم نیستیم. هر فعالیتی که داریم اگر بخش خصوصی بخواهد آماده واگذاری آن هستیم و بهترین رابطه را با دولت داریم.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گفت: در چارچوب های تنظیم شده حتما فعالیت های ما باید در محرومیت زدایی، اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی باشد. شش مکانیزم را برای اشتغالزایی در نظر گرفته ایم و بیش از ۴۵۰ هزار فرصت شغلی را عمدتا در مناطق محروم ایجاد کرده ایم.

کد مطلب 4297285

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