ایجاد ۴۵۰ هزار فرصت شغلی در مناطق محروم کشور

به گزارش خبرنگار مهر٬ محمد مخبر در مراسم بهره برداری از نخستین کارخانه تولید انبوه فرآورده های سلولی در منطقه افزود: فعالیتهای ستاد اجرایی فرمان امام در چارچوب محرومیت زدایی٬ اقتصاد مقاومتی و اشتغال زایی است.

وی ادامه داد: ۶ مکانیزم برای اشتغال زایی پیش بینی کرده این و در همین راستا تاکنون ۴۵۰ هزار فرصت شغلی عمدتا در مناطق محروم کشور ایجاد کرده ایم.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، تاکید کرد: اقدامات این ستاد٬ سند توانایی و اتکای به جوانان است و از سوی دیگر نشان دهنده خدمات ستاد به مردم است.

وی با اشاره به برخی اختلافات در کشور، گفت: بگومگوهایی که در فضای مجازی رخ می دهد برخی را نگران می کند و جو را خراب می کند اما کشور به لحاظ مولفه های حکومت در بهترین شرایط قرار دارد.

مخبر اضافه کرد: کشور از نعمت های خدادادی زیادی برخوردار است و هر کدام می تواند مشکل اصلی کشور یعنی اشتغال را حل کند. ۲۷۰۰ کیلومتر مرز آبی و معادن زیادی داریم، همچنین ۹۵ درصد تولید زعفران دنیا و متنوع ترین محصولات صنایع دستی دنیا را داریم اما استفاده خوبی نداریم.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، گفت: با این پتانسیل نباید شرایط به گونه ای باشد که برای ایجاد ۵ میلیون شغل در مردم ایجاد اضطراب کنیم زیرا این اجحاف به مردم است.

مخبر ادامه داد: در تمام کشورهایی که رشد شتابان داشتند دو محور مشترک وجود دارد که یکی موضوع توجه به شرکت های کوچک و متوسط و دیگری تمرکز روی شرکت های دانش بنیان است.

وی با بیان اینکه ستاد اجرایی فرمان امام از هیچ رانتی استفاده نمی کند، گفت: در هیچ مزایده و مناقصه ای رانت نداشتیم و هیچ حضوری در واگذاری های اصل ۴۴ به جز یک مورد نداشتیم.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تاکید کرد: رویکرد ما در شرکتداری غیرماندگار بودن است به طوری که از ۱۰۴ شرکت در سال های گذشته در سال ۹۶ به ۶۰ شرکت رسیدیم و مصمم هستیم این تعداد را در سال ۹۷ به ۵۰ شرکت برسانیم. تاکنون ۲۸۱ شرکت را به مردم واگذار کردیم.

مخبر ادامه داد: هیچ فعالیتی نداشتیم که بهتر از بخش خصوصی مالیات آن را نداشته باشیم و سازمان مالیاتی این موضوع را تایید می کند. حتی در مواردی چون ساخت مدرسه و بیمارستان می توانستیم به صورت قانونی مالیات ندهیم اما همین کار را هم نکردیم.

وی گفت: به هیچ وجه با بخش خصوصی رقابت نمی کنیم و رقیب دولت هم نیستیم. هر فعالیتی که داریم اگر بخش خصوصی بخواهد آماده واگذاری آن هستیم و بهترین رابطه را با دولت داریم.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گفت: در چارچوب های تنظیم شده حتما فعالیت های ما باید در محرومیت زدایی، اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی باشد. شش مکانیزم را برای اشتغالزایی در نظر گرفته ایم و بیش از ۴۵۰ هزار فرصت شغلی را عمدتا در مناطق محروم ایجاد کرده ایم.