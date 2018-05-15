فعالیت های انجمن حمایت از زندنیان عمومی و مردمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عرشیان در مجمع عمومی سالیانه انجمن حمایت از زندانیان استان یزد ضمن تبیین مسئله انفاق و نافع بودن برای دیگران در اسلام اظهار داشت: انسان سرآمد مخلوقات و خلیفه الهی بر روی زمین است و هر کس در زمینه خدمت به خلق از دیگران پیشی بگیرد بدون شک در رسیدن به مقام قرب الهی و خلیفة اللهی از دیگران سبقت گرفته است.

وی افزود: انفاق یعنی از مالی که خدا بصورت امانت به ما عطا فرموده در راه خدا و در مسیر رضایت خودش خرج نماییم.

این مقام قضایی بر حمایت از خانواده زندانیان توسط انجمن تأکید کرد و خاطر نشان ساخت: حمایت از خانواده زندانیان، پیشگیری کننده از آسیب های اجتماعی بر اساس عطوفت نظام اسلامی است و در همین راستا انجمن باید در جهت کمک به تحصیل فرزندان مددجویان و تأمین خدمت درمانی آنها تمام تلاش خود را معطوف دارد.

وی از سخت کوشی اعضاء و جلسات منظم در سال گذشته تقدیر و تشکر کرد و بیان داشت: انجمن در جلسات سال گذشته با کسب نظرات و پیشنهادات اعضاء گام های خوبی در مسیر جلب کمک و افزایش سرمایه برداشته و در جهت مساعدت و حل مشکلات زندانیان و خانواده های آنها تلاشهای بسیار خوبی انجام داده اند.

عرشیان، خانواده های تحت پوشش انجمن را یک خانواده بزرگ و عظیم قلمداد کرد و گفت: خانواده ها نیازمند کمک های دلسوزانه و جلب مشارکت های بیشتر در جهت رفع حوایج آنان است.