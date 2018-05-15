مهاجرت ناشی از بیکاری مهمترین مشکل شهرستان بیجار است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز نماینده مردم بیجار به همراه فرماندار با حضور در دفتر فرمانده سپاه با وی دیدار و گفت و گو کردند.

سعید شعبانی در این دیدار با اشاره به مشکلات شهرستان بیجار برلزوم انتخاب مدیران جهادی برای رفع مشکلات شهرستان تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به شرایط شهرستان بیجار و در جهت توسعه و رفع مشکلات مردم لازم است مدیران جهادی و انقلابی در راس امور قرار بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه مردم شهرستان بیجار در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با تقدیم 450 شهید والامقام دین خود را به نظام ادا کرده اند ، گفت: زیبنده این شهرستان نیست که بعد از چهل سال از گذشت انقلاب از داشتن کمترین امکانات رفاهی و اقتصادی محروم باشند.

فرمانده سپاه بیجار تاکید کرد: در حال حاضر مهاجرت ناشی از بیکاری مهمترین مشکل این شهرستان است که نیازمند توجه ویژه در جهت رفع این مشکل می باشد .

وی به زنجیره فولاد در شهرستان بیجار اشاره کرد و بیان داشت: امیدواریم با امضای تفاهم نامه ایجاد زنجیره فولاد درشهرستان بیجار زمینه اشتغالزایی جوانان این شهرستان در کوتاه مدت و دراز مدت فراهم شود.

شعبانی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت های قرارگاه پیشرفت و آبادانی توسط سپاه در 42 روستای دهستان سیاه منصور اشاره کرد و گفت: یکی از عمده ترین هدف های این فعالیت تثبیت جمعیت روستایی و مهاجرت معکوس از شهر به روستا جهت رونق دامپروری و کشاورزی در منطقه است.

وی همچنین تجمیع اعتبارات و تشکیل صندوق های مردم یاری را یکی دیگر از برنامه های سپاه در جهت کمک به محرومان و ایجاد شغل برای افراد بیکار دانست و عنوان کرد:مدیران ما باید با برنامه ریزی توجه بیشتری به این مناطق محروم و حاشیه ای داشته باشند.