برخی حکام اسلامی از مردم خودشان خجالت بکشند

به گزارش خبرنگار مهر٬ اسحاق جهانگیری در مراسم بهره برداری از نخستین کارخانه تولید انبوه فرآورده های سلولی منطقه افزود: در شرایط عجیب و غریبی قرار گرفتیم. پس از ۷۰ سال از اشغال سرزمین فلسطین در مقطعی بودیم که عده ای تصور میکردند با گفتگو میتوان جلوی خونریزی و اشغال بیشتر را گرفت اگرچه افراد انقلابی معتقد بودند باید رژیم صهیونیستی از سرزمین اشغالی خارج شود، حالا برای یک نمایش از سوی رییس جمهور آمریکا حدود ۶۰ نفر به شهادت رسیدند.
وی ادامه داد: متاسفانه بی عرضگی برخی حکام اسلامی که سعی کردند با اسراییل نمایش هماهنگی بدهند باید از مردم خودشان خجالت بکشند.
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: کشور در یک شرایط جدیدی قرار گرفته است. در عمر ۴۰ ساله جمهوری اسلامی دورانهای مختلفی مثل تحریم آمریکا و اروپا و شورای امنیت و کشورهای دیگر را پشت سر گذاشتیم و از این سخت تر دوره جنگ را پشت سر گذاشتیم که همه دنیا مقابل ما بودند و ما ابتدای کار انقلاب بودیم و به فضل الهی با سربلندی از این آزمایشات خارج شدیم و آخرین مرحله همین تحریمها بود و منجر به توافق برجام شد که بخشی از تحریم ها متوقف شد.
جهانگیری با اشاره به خروج آمریکا از برجام و توهینها و تهمتهای ترامپ به ملت و دولت ایران گفت: رئیسجمهور آمریکا با نهایت پررویی به ایران میگوید بیایید مذاکره کنیم و به یک تفاهم بهتر برسیم، اما با چه اعتمادی؟
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: مسئولان کشور در حال مذاکره با مقامات اروپایی هستند و اینکه به چه نتیجهای برسیم، مذاکرات را با همان روش ادامه میدهیم.
وی افزود: ملت ایران بداند همه مسئولان همه مسیرهایی را که بتواند کمترین زحمتی را بر ملت ایران وارد کند، دنبال میکنند. تحریمهای آمریکا طبق زمانبندی اعلام شده، از ۳ تا ۶ ماه آینده برمیگردد، اما توانمندی ایران بسیار بالاتر از شناختی است که آمریکاییها نسبت به ما دارند.
معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد: متأسفانه ما عادت کردهایم در مشکلات کشور بزرگنمایی کنیم و پیشرفتها را کوچک بشماریم. ما کشوری بودیم که کارخانه و صنعت میساختیم و صنایع مختلف را داشتیم. در دوران گذشته تا اوایل انقلاب چه بخشی از صنعت در کنترل ما بود و توسعه میدادیم؟ وقتی نخستین سکوی نفتی ۱۵۰۰ تنی را میخواستیم در خلیجفارس نصب کنیم، یک کار شاق به شمار میرفت که بخشی از آن را ما ساخته بودیم و بخشهای زیادی از آن خارجی بود، اما امروز شرکت توتال وقتی میخواهد قراردادی را اجرا کند، اعتراف میکند که ایرانیها این سکوها را بهتر میسازند و در مناقصه برنده میشویم.
به گفته جهانگیری، فازهای مختلف پارس جنوبی را از ابتدا تا انتها ایرانیها طراحی کرده و میسازند. در صنعت نیروگاهی از ابتدا تا انتها را خودمان میسازیم و با این پتانسیل، میتوانیم بازارهای کشورهای اطراف را تحت کنترل داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه سدسازی در عراق، شرکتهای ایرانی برنده مناقصه شدند و اینها یعنی یک قدرت مهندسی بالا در ساخت تجهیزات شکل گرفته است. اگرچه ممکن است در مقطعی، بخشی از تجهیزات را به مصلحت وارد کنیم.
معاون اول رئیسجمهور اظهار کرد: در فناوری نانو جزو کشورهای محدود با توانمندی بالا هستیم. همچنین در بایوتکنولوژی که داروهای پیشرفتهای تولید میشود، در رتبههای اول تا سوم دنیا قرار داریم.
جهانگیری با بیان اینکه آمریکا فکر میکند اگر تحریم کند، نمیتوانیم یکسری تجهیزات را وارد کنیم، گفت: این ناآگاهی از توانمندیهای ایران و موقعیت جغرافیایی کشور است؛ ما با کشورهای زیادی مرز داریم.
وی خطاب به مقامات آمریکایی تصریح کرد: از همین مسیری که تصمیم گرفتید به مردم ایران ضربه بزنید، رشد و توسعه ایران را از همین مسیر پی میگیریم که یکی از این موارد، همین واحدی است که افتتاح شد. ایرانی دانشمند در هر نقطه دنیا که باشد، وقتی کشور در تهدید قرار بگیرد، پر و بال میزند که خدمتی انجام دهد.
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: آمریکاییها عِرق ایرانی را هنوز نتوانستهاند درک کنند؛ شرایط جدیدی در کشور داریم، اما توانمندی بزرگی هم از نظر نیروی انسانی و پتانسیل فیزیکی و مادی در اختیار داریم و به فضل الهی هیچ آسیبی به توسعه کشور وارد نخواهد شد.
جهانگیری افزود: برای گذر از این دوران، شرایطی باید در نظر بگیریم که یکی از آنها انسجام، وحدت و همصدایی از داخل در مقابل بیگانه است. شرایط فعلی نباید منجر به تسویهحساب جناحی شود. ما باید یکصدایی و همدلی را به نمایش بگذاریم.
وی با بیان اینکه ما حداکثر یک اختلاف سلیقه در کشور داریم و دشمن هم نیستیم، گفت: کسانی که در خط مقدم هستند، باید حمایت شوند تا مسیر را به خوبی دنبال کنند. همچنین نخبگان و دانشمندان از ظرفیت علمی کشور برای ارائه راهکار برای پشت سر گذاشتن مشکلات و خدمت به ملت و دولت استفاده کنند تا از این مرحله عبور کنیم.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: مدیران کشور باید فکر کنند وقتی مدیریت را قبول کردند، خودشان را وقف دولت و ملت کنند تا نقشههای دشمن را نقش بر آب کنند. در این مرحله بیحالی و بیانگیزگی جواب نمیدهد. اگر مدیری نمیتواند کار کند، برود و بگوید «من مدیر این دوره نیستم. مدیر این دوره، هم باید انگیزه داشته باشد و هم انگیزه را به جامعه منتقل کند».
جهانگیری با اشاره به تحولات بازار ارز در ماههای اخیر گفت: منابع کشور محدود است و باید اولویتگذاری شود. در موضوع ارز پیشبینی میکردیم که تلاطمها از نظر زمانی، به تصمیم ترامپ برمیخورد و تصمیماتی گرفتیم که طرح ترامپ را به شکست کشاند. ترامپ انتظار داشت پس از اعلام موضعش، مردم هجوم ببرند به بازار و کالاها نایاب و به انبار منتقل شود، اما دیدند که این اتفاق نیفتاد؛ ارز وجود دارد و کالاها تأمین میشود و میتوانیم در هر زمان با توجه به شرایط، اولویتها را تغییر دهیم.
وی اظهار امیدواری کرد: کشور میتواند این شرایط را با موفقیت پشت سر بگذارد.
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