محمود محمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب ، افزود : واقعیت امر این است که هر قطعنامه ای در شورای امنیت سازمان ملل به عنوان بالاترین ساختار حقوقی و مسئول صلح و امنیت حائز اهمیت است به خصوص قطعنامه هایی که تحت فصل 7 منشور سازمان ملل متحد که هر نوع وضعیت و اختلافی که تهدید برای صلح و امنیت بین المللی باشد تصویب می شود .

وی اظهار داشت : این قطعنامه و قطعنامه قبلی از جمله قطعنامه هایی هستند که برای استفاده صلح آمیز ایران از انرژی هسته ای بسیار مضر هستند به این دلیل که محتوی فصل هفتم به موضوعاتی رسیدگی می کند که تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی هستند .

محمدی خاطر نشان کرد: نفس تصویب قطعنامه ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد همانگونه که آقای هاشمی رفسنجانی اشاره کرد ، شوم است و در این قطعنامه زمانی را برای گزارش مدیر کل در خصوص روند فعالیت های هسته ای ایران و هم از جمهوری اسلامی ایران خواسته اند که تعلیق را انجام دهد .

وی ادامه داد: این موضوع به این معناست که ظرف 2 ماه آینده چنانچه گزارش منفی باشد و ایران هم تغییری در وضعیت ندهد ،قطعنامه ثالثی صادر خواهد شد که فشارها و بخصوص تدابیر تنبیهی جدیدتری را به دنبال خواهد داشت .

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به طراحی کمیته ای در این قطعنامه برای بررسی روند مسائل ، گفت: جنبه های تحریمی تکنیک و دانش و هم تردد افراد که دراین قطعنامه گنجانده شده است ، یک مسئله نگران کننده ای است و این مسائل جنبه های منفی قطعنامه است .

وی با یادآوری این نکته که جمهوری اسلامی ایران به دنبال حق قانونی خود برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای است ، اظهار داشت : برای دستیابی به این هدف ملی و این حق قانونی باید راهکارهای موثرتر و دیپلماسی قوی تری را به کار گیریم .

محمدی درعین حال خاطر نشان کرد: باب گفتگو هنوز باز است، اما نباید گفتگو را به عنوان عاملی برای مجادله تلقی کنیم . گفتگو نه برای تعلیق و نه برای مجادله بلکه برای یافتن یک راه حل مرضی الطرفینی که هم دانش و دست آوردها را برای ما حفظ کند و هم بدبینی ها را کاهش دهد.