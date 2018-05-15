سرمای بهار امسال ۸۱ هزار میلیارد ریال به باغات کشور خسارت زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک معاونت باغبانی با اعلام این مطلب، ارزش خسارات سرمازدگی در این باغات را ۸۱ هزار میلیارد ریال عنوان کرد.

شکراله حاجی وند، سطح زیر کشت باغات بارور محصولات سردسیری و خشک در کشور در سال گذشته را ۲.۴ میلیون هکتار بیان کرد و گفت: از این سطح ۱۰.۳ میلیون تن محصول به دست آمد.

وی با اشاره به این که بیشترین میزان تولید در حوزه میوه های سردسیری در سال ۹۶ مربوط به سیب بوده است، خاطرنشان کرد: سال گذشته ۳.۶ میلیون تن از این محصول در کشور تولید و از این مقدار ۷۰۰ هزار تن تا کنون صادر شده است.

حاجی وند، کشورهای حوزه خاورمیانه به ویژه اقلیم کردستان، پاکستان و ترکیه و بعضی از کشورهای اروپایی را از مقاصد صادراتی سیب ایران برشمرد.

مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک معاونت باغبانی افزود: در سال ۹۶ سیب ۷ درصد، پسته ۱۵ درصد، انگور ۱۲ درصد، بادام ۷ درصد و گردو بیش از ۵ درصد تولید باغات سردسیری را به خود اختصاص داد.

وی ادامه داد: میوه های هسته دار ۹.۵ درصد، میوه های دانه ریز ۱۲.۵ درصد، میوه های خشک ۲۸.۲ درصد و سایر میوه ها ۸ دهم درصد محصولات سردسیری و خشک را تشکیل می دهد.

حاجی وند، اصلاح و نوسازی باغات قدیمی را از برنامه های این دفتر عنوان کرد و گفت: در این راستا سال گذشته ۱۰ هزار هکتار از باغات انگور از حالت خوابیده به فراز تبدیل شد.

وی تصریح کرد: این اقدام در باغات انگور در استان های قزوین، فارس و سایر استان های انگور خیز کشور صورت گرفت.

مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیر و خشک معاونت باغبانی، سرشاخه کاری گردو به منظور افزایش عملکرد و مقاومت درختان در برابر سرما، مکانیزه کردن باغات، افزایش ضریب مکانیزاسیون، تغییر ارقام، اقدامات تغذیه ای و حفاظتی، هرس فنی و علمی باغات و آموزش باغداران را از مهمترین برنامه های این دفتر برشمرد.

وی ایجاد باغات متراکم و نیمه متراکم به منظور صرفه جویی در مصرف آب و اجرای سیستم آبیاری های نوین را از دیگر برنامه های این دفتر دانست.

حاجی وند در عین حال بر توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات سردسیری و خشک در استان های مرزی تاکید کرد و اذعان داشت: حوزه میوه های سردسیری و خشک، ظرفیت های زیادی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی دارد و سرمایه گذاری مورد نیاز بیشتر در حوزه فرآوری محصولات خام به محصولات با ارزش افزوده است.

وی افزود: ظرفیت مصرف و صادارت ۳ میلیون تن سیب تولیدی کشور محدود است و از این رو، صنایع تبدیلی و تکمیلی با سرمایه گذاری های جدید می تواند در این حوزه احداث شود.