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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۳۸

فرمانده انتظامی خاش خبر داد:

کشف ۳۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در خاش

کشف ۳۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در خاش

خاش - فرمانده انتظامی خاش از کشف انواع کالای قاچاق خارجی به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال در محدوده این شهرستان خبر داد.

سرهنگ احمد ثمره حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی شهرستان خاش حین کنترل خودروهای عبوری به دو دستگاه خودروی تویوتا مشکوک و جهت بررسی بیشتر آنها را متوقف کردند.

وی تصریح کرد: در بازرسی از ۲ خودرو مقدار زیادی البسه قاچاق که فاقد هر گونه مدارک گمرکی بودند، کشف شد.

سرهنگ ثمره حسینی با اشاره به ارزش ۳۰۰ میلیون ریالی این محموله، بیان داشت: در این عملیات ۲ دستگاه خودرو به همراه ۲ نفر متهم با هویت معلوم دستگیر و متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی خاش در پایان تأکید کرد: پلیس با تمام توان و جدیت همواره آماده است با قاچاقیان و مخلان نظم و امنیت اقتصادی مقابله کند و سامانه ۱۱۰ بصورت ۲۴ ساعته آماده دریافت درخواست های شهروندان است.

کد مطلب 4297423

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