توقف طرح تربیت پرستار بیمارستانی/آسیب های یک طرح ناکارآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اصغر دالوندی، به جلسه روز گذشته سازمان نظام پرستاری با حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: در این جلسه، پس از بحث و بررسی های مختلف در ارتباط با اجرای طرح توسعه همکاری بیمارستان ها با دانشکده های پرستاری در آموزش دانشجویان، به دلایل ذیل طرح متوقف و پذیرش دانشجویان صرفا از طریق کنکور سراسری انجام می گیرد.

وی در تشریح دلایل ناکارآمدی این طرح افزود: وجود کد دوم در دفترچه های کنکور، اخذ شهریه توسط بعضی از دانشگاه ها، سرگردانی دانشجویان و خانواده آنها بدلیل عدم شفافیت و اطلاع رسانی در دفترچه های کنکور ، ایجاد نارضایتی در جامعه پرستاری ، بی اعتمادی و دلسردی در دانشجویان پرستاری، عدم امکان بورسیه شدن دانشجویان توسط بیمارستان های متقاضی و عدم جذب هیئت علمی بالینی وعده داده شده در طرح از جمله دلایل عدم کارآیی این طرح بوده است که در این جلسه به آنها پرداخته شد.

دالوندی با تاکید بر نتایج بازدید از بیمارستان های متقاضی اجرای طرح، تصریح کرد: در این بازدیدها که توسط اعضای بورد و اعضای کمیته منتخب انجام شد ، نتایج ارزشیابی مشخص کرد که اکثر این بیمارستان ها فاقد شرایط و امکانات آموزشی برای این همکاران بوده اند.

وی ادامه داد: در نهایت مقرر شد، از سال آینده ظرفیت پذیرش دانشجویان پرستاری صرفا از طریق کنکور سراسری و اختصاص یک کد به هر دانشکده همانند پذیرش سابق انجام گیرد.

دالوندی گفت: بر اساس تصمیمات جلسه امروز، هر بیمارستان متقاضی که خواستار بورسیه دانشجویان و جذب بعدی آنها می باشد ، می تواند از بین دانشجویان پذیرفته شده دانشکده ها ، تعدادی را براساس معیارها و شاخص های مورد نظر خود بورسیه نماید.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، افزود: طبق آئین نامه توافقی اصفهان بنا بود که از محل این طرح ۵۰۰ دانشجو به ظرفیت کلی دانشکده های پرستاری اضافه گردد اما سازمان سنجش همانند سال های گذشته حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد به ظرفیت اعلامی دانشکده ها افطوده که جمعا حدود ۹۰۰ نفر به ظرفیت کل دانشکده افزوده است بنابراین ضرورتی به ادامه این طرح برای پذیرش ۵۰۰ دانشجو وجود ندارد.