پیشنهاد برگزاری اولین دوره بازیهای ورزشی کشورهای عضو اوپک در ایران مطرح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سایت خبری سازمان تربیت بدنی ، این بازیها که درخواست برگزاری آن در نامه ای ازسوی مهندس علی آبادی معاون رییس جمهوری و رییس سازمان و سید کاظم وزیری هامانه وزیر نفت به دکتر محمود احمدی نژاد رییس جمهوری ارسال شده ، قرار است در 7 رشته مردان و سه رشته بانوان و با حضور کشورهای عضو اوپک در کشورمان برگزار شود.

در نامه مهندس علی آبادی و سید کاظم وزیری هامانه برای رییس جمهوری آمده است : همانگونه که مستحضرید سالهاست ورزش در دنیای امروزی از جنبه تفریح و نشاط آوری صرف خارج شده و به پدیده ای اجتماعی بدل گشته است و جوامع بشری از هر نژاد ومذهب ، امروزه متاثر از ورزش هستند . بدون شک یکی از کارکردهای مهم ورزش در دنیای جدید ، ارتباط و تعامل میان کشورهاست و بسیاری از کارشناسان ، ورزش را یکی از ابزارهای موثر و کارآمد در دیپلماسی می دانند . از همین رو است که المپیک ها به مجامع بزرگ جهانی جهت گسترش روابط بین دول بدل شده اند .

دراین نامه اضافه شده است : از آنجا که اوپک یکی از بزرگترین سازمان های اقتصادی جهان و تاثیر گذارترین سازمان جهانی بر مقوله انرژی است ، تعامل میان کشورهای عضو جایگاه گران سنگی دارد و تمامی اعضا باید از همه ظرفیت های خود برای گسترش و تعمیق این روابط استفاده کنند .

در همین راستا اینجانبان پیشنهاد تاسیس کمیته بازیهای ورزشی کشورهای عضو اوپک را به مرکزیت ایران و برگزاری اولین دوره این بازیها را در آذرماه سال 86 طرح کرده و رجاء واثق داریم ، این اقدام سنجیده و استراتژیک ، نقش بسزایی در گسترش و تعمیق روابط بین کشورهای عضو اوپک را به همراه داشته و افتخار راه اندازی این بازیها به نام ایران اسلامی ثبت خواهد شد .

در نامه مهندس علی آبادی و وزیری هامانه به رییس جمهوری همچنین اضافه شده است : برای اولین دوره این بازیها 7 رشته جهت آقایان و 3 رشته جهت بانوان در نظر گرفته شده و ایران میزبان قریب به 3000 میهمان خارجی طی 10 روز خواهد بود. این مسابقات با حمایت مالی و نظارت عالیه وزارت نفت توسط سازمان تربیت بدنی برگزار خواهد شد . خواهشمنداست در صورت صلاحدید دستورات مقتضی را صادر فرمایید.