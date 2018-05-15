سفیر چین به «سفیران» می آید/ بررسی کالاهای چینی و حادثه سانچی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، هشتمین قسمت برنامه «سفیران» امشب ۲۵ اردیبهشت ماه به گفتگو با پانگ سن سفیر جمهوری خلق چین در ایران می پردازد.

سفیر جمهوری خلق چین در این برنامه درباره موضوعاتی مانند صادرات کالای چینی به ایران، حادثه کشتی سانچی، پروژه های مشترک ایران و چین و... به گفتگو می نشیند.

برنامه «سفیران» با محوریت بازنمایی تجارت خارجی، روابط اقتصادی و دپیلماسی سیاسی- فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه و تولید شده است.

این برنامه در دفتر یا اقامتگاه خود سفیران و مکان های کمتر دیده شده دیپلماتیک تصویربرداری شده است و درباره موضوعاتی چون تمایلات کشورهای جهان از محصولات ایرانی، نحوه صادرات به سایر کشورها و تسهیلاتی که سفارتخانه‌ها ارایه می‌کنند، نگاه سفرا به کالاهای ایرانی و نظرشان درباره حذف دلار از معاملات فی مابین و مواردی از این دست به گفتگو می‌نشینند.

برنامه تلویزیونی «سفیران» کاری از گروه اقتصاد شبکه پنج سیما به تهیه کنندگی و اجرای عبدالله عبدی است که امشب ۲۵ اردیبهشت ماه ساعت ۲۱:۳۰ روی آنتن شبکه پنج سیما می رود.