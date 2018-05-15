پخش زنده ویژه برنامه «مرگ بَر جامِ سراب» از شبکه ۵ سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه «مرگ بَر جامِ سراب» همزمان با عهدشکنی و خروج آمریکا از برجام با حضور چهره های شعر و موسیقی انقلاب امشب ساعت ۲۰:۳۰ در محل سالن بصیرت لانه جاسوسی آمریکا واقع در خیابان طالقانی برگزار می‌شود.

در این برنامه که از سوی باشگاه ترانه و موسیقی راه برگزار می شود علی محمد مودب، احمد بابایی، میلاد عرفان پور، پیمان طالبی، علی فردوسی و عباس احمدی به شعرخوانی می پردازند.

میلاد هارونی، محسن توسلی، علی نصیرنژاد، محمدجواد موحد، ساسان نوذری، سیدحمزه موسوی، حمید استادیان، مجتبی الله وردی، علی اسدی و محمدرضا حجتی نیز به اجرای قطعات موسیقی خواهند پرداخت و استندآپ کمدی نیز یکی دیگر از بخش های این برنامه است.