دفاع از ملت مظلوم فلسطین، دفاع از بشریت و صلح و ثبات جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور روز سه‌شنبه به هنگام دریافت استوارنامه خانم «سوا لامسال» سفیر جدید اکردیته نپال با بیان اینکه دوکشور دیدگاه‌ها و مواضع مشترکی در زمینه مسایل منطقه‌ای و بین‌المللی دارند، افزود: توسعه ثبات و امنیت جهان بویژه در کشورهای دوست، برای ایران حائز اهمیت است و در این راستا می‌توانیم همکاری‌های مثبت و سازنده‌ای در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، جنبش عدم تعهد و گروه ۷۷ با هم داشته باشیم.

رئیس جمهور با اشاره به کشتار مردم بی‌گناه فلسطین توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی تأکید کرد: موضع‌گیری در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی و دفاع از ملت مظلوم فلسطین در حقیقت دفاع از بشریت و حرکت در مسیر توسعه صلح و ثبات جهانی بوده و امروز وظیفه همه کشورها بویژه کشورهای غیرمتعهد موضع‌گیری قاطع و محکم در برابر اینگونه جنایت‌ها و تجاوزها است.

روحانی با بیان اینکه تجار، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی دو کشور می‌توانند همکاری‌های نزدیک‌تری با هم داشته باشند، گفت:‌ جمهوری اسلامی ایران علاقمند به توسعه روابط و همکاری‌ها در بخش‌های مختلف تجارت، سرمایه‌گذاری، فرهنگی و توسعه گردشگری با نپال است.

«سوا لامسال» سفیر جدید اکردیته نپال پس از تقدیم استوارنامه خود به رئیس جمهور کشورمان روابط دو کشور را دوستانه و تاریخی دانست و با اشاره به دیدگاه‌های مشترک و همکاری نزدیک ایران و نپال در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، گفت: علاقمند به توسعه روابط همه جانبه با جمهوری اسلامی ایران هستیم.

سفیر جدید اکردیته نپال با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در نپال خواستار حضور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ایرانی در راستای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها و توسعه همکاری‌های مشترک بخش خصوصی دو کشور شد.

خانم لامسال با بیان اینکه دولت و ملت نپال دوستدار صلح و برقراری ثبات در جهان هستند، افزود: ما همواره از آرمان ملت فلسطین حمایت کرده و خواهیم کرد.