۱۷۸ واحد صنعتی طی سال گذشته در استان زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با فعالان اقتصادی در محل ساختمان شماره ۲ استانداری زنجان، از وجود هزار و ۳۹۰ واحد تولیدی در استان زنجان خبر داد و گفت: سرمایه گذاری انجام شده در این واحدها بیش از ۶ هزار و ۶۶۷ میلیارد تومان است.

وی اظهار کرد: بخش صنعتی استان زنجان توانسته ۴۵ هزار اشتغال را در سطح استان زنجان ایجاد کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: طی سال گذشته ۱۷۸ واحد صنعتی در استان زنجان افتتاح شده و در سال ۹۵ هم ۱۵۸ واحد صنعتی در استان افتتاح شده است.

فغفوری تاکید کرد: طی سال گذشته هیچ واحد تولیدی در استان زنجان تعطیل نشده و ۲۹ واحد تعطیل در سال‌های گذشته با رفع مشکلات وارد چرخه تولید شدند.

وی با بیان اینکه ۱.۳ درصد جمعیت کشور را استان زنجان تشکیل می‌دهد، افزود: بیش از ۲.۸ درصد واحدهای تولیدی و کارخانجات سطح کشور در استان زنجان است و ۲.۴۶ درصد از سرمایه گذاری کشور را داریم.

وی ابراز کرد: طی سال گذشته هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها به واحدهای تولیدی استان پرداخت شده که در سال ۹۵ هم هزار میلیارد تومان پرداخت شده بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تصریح کرد: بیمه اجباری از ۱۰۴ هزار نفر به ۱۱۲ هزار نفر افزایش یافته است و با احتساب ۵ هزار نفر بازنشسته شدند و برای بیش از ۷ هزار نفر اشتغال ایجاد شده است.