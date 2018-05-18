خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: طی چند سال اخیر استان‌همدان میزبان اردوهای مختلف تیم‌های ملی ورزشی بوده که برگزاری این اردو همیشه موافقان و مخالفانی داشته اما از سال گذشته با قطعی شدن میزبانی رویداد «همدان ۲۰۱۸» برگزاری اردوهای ورزشی راه هموارتری را طی می‌کند چراکه برگزاری اردوی تیم های ملی در همدان به شناساندن دیار بوعلی سینا کمک شایانی می کند.

همدان از نظر داشتن زیرساخت‌های ورزشی در کشور جزو استان‌های رده‌بالا محسوب می‌شود همدان از نظر داشتن زیرساخت‌های ورزشی در کشور جزو استان‌های رده‌بالا محسوب می‌شود؛ زیرساخت‌هایی نظیر سالن سنگ‌نوردی فرهاد که کشور بی‌نظیر بوده، مجموعه ورزشی حاج بابایی مریانج که دارای زمین چمن با ظرفیت گنجایش ۱۰ هزار هوادار به‌صورت سرپوشیده است، خوابگاه و استخر که کمپ بسیار مناسبی برای اردوهای تیم ملی است، سالن ۶ هزار نفره انقلاب، ورزشگاه ۱۵ هزارنفری شهید مفتح و سایر زیرساخت‌های این استان همگی باعث می‌شود استان‌همدان توان برگزاری رویدادهای مهم ملی و بین‌المللی ورزشی را به‌راحتی داشته باشد.

البته در سال‌های گذشته انتقاداتی به نگهداری این اماکن ورزشی به دستگاه ورزش واردشده چراکه ورزشگاه ۱۵ هزارنفری شهید مفتح در حال فرسوده‌شدن و تخریب است و باید فکری به حال‌وروز این ورزشگاه کرد؛ هرچند باید قبول کنیم هزینه نگه‌داری این اماکن ورزشی بار سنگینی متوجه دستگاه ورزش می‌کند اما به‌طورقطع بی توجهی به از بین رفتن میلیاردها تومان هزینه که برای ساختن این اماکن صرف شده سئوال برانگیز است و باید با تدبیر دستگاه ورزش همراه باشد.

ورزشگاه ۱۵ هزارنفری شهید مفتح به بخش خصوصی واگذار شود

شاید بهتر باشد ورزشگاه ۱۵ هزارنفری شهید مفتح نظیر مجموعه ورزشی حاج بابایی به بخش خصوصی واگذار شود تا علاوه بر درآمدزایی برای دستگاه ورزشی هزینه نگه‌داری آن نیز با پتانسیل بخش خصوصی انجام شود.

اما در این میان وجود زیرساخت‌های مناسب ورزشی باعث شده که فدراسیون‌های ورزشی کشور به همدان از دیدگاه مثبت نگاه کنند و اردوهای تیم ملی و مسابقات قهرمانی کشور و رویدادهای بین‌المللی را در همدان برگزار کنند که این موضوع می‌تواند برای ورزش دیار هگمتانه مثبت تلقی شود.

از سویی هیئت‌های ورزشی استان‌همدان و اداره کل ورزش و جوانان باید در برگزاری اردوهای تیم ملی در استان‌همدان به‌نوعی با فدراسیون‌ها وارد مذاکره شوند که طرف بازنده نباشند و برای فدراسیون شروطی قرار دهند که برگزاری این اردوها در راستای رشد ورزش استان‌همدان باشد.

سال میلادی جاری برای استان‌همدان سالی بسیار حساس از نظر اعتبار است و به نوعی سال ۲۰۱۸ یک سال طلایی برای همدان محسوب می شود چراکه انتخاب همدان به‌عنوان پایتخت گردشگری آسیا امتیازی ویژه است و همدان را با بیش از یک هزار و ۸۰۰ اثر تاریخی و گردشگری به قدم گذاشتن در راه جهانی‌شدن رهسپار می کند.

با توجه به میزبانی رویداد همدان ۲۰۱۸ دستگاه ورزش استان‌همدان و هیئت‌های ورزشی می‌توانند در این راه یاری گر این رویداد باشند و میزبانی و برگزاری اردوهای تیم ملی امسال می‌تواند به معرفی استان‌همدان کمک شایانی کند از همین رو دستگاه ورزش استان برگزاری اردوهای تیم ملی را در دستور کار خود قرار داده است.

چندی پیش نیز همدان میزبان اردوی تیم ملی سنگ‌نوردی و تیراندازی با کمان بود که به همین منظور با روسای این هیئت‌های ورزشی به گفتگو نشسته‌ایم.

برگزاری اردوی آماده‌سازی تیم ملی تیراندازی باکمان در همدان

رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان‌همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اردوی تیم ملی تیزاندازی باکمان در همدان اظهار داشت: اردوی آماده‌سازی تیم ملی تیراندازی باکمان با حضور ۳۲ کماندار برتر کشور در رشته‌های کامپوند و ریکرو و در دو بخش بانوان و آقایان به میزبانی همدان در ورزشگاه شهید حاجی بابایی مریانج برگزار شد.

حمیدرضا یاری افزود: این مرحله از اردوی تیم ملی از ۱۸ فروردین‌ماه تا ۴ اردیبهشت‌ماه در همدان انجام شد که دستاوردهای خوبی برای ورزش تیراندازی با کمان استان‌همدان داشت.

رئیس هیئت تیراندازی باکمان استان‌همدان با اشاره به هدف از برگزاری این اردو گفت: کمانداران حاضر در اردوی تیم ملی در دو رشته کامپوند و ریکرو و رده سنی بزرگ‌سالان خود را برای شرکت در مسابقات جهانی ترکیه آماده کردند.

یاری عنوان کرد: در این مرحله از همدان مهناز قره‌باغی و مهدی کهوند به‌عنوان ورزشکار و ساسان رضوی مشعوف به‌عنوان مربی در تیم ملی حضور داشتند.

میزبانی مطلوب همدان از اردوی تیراندازی با کمان کشور

وی همچنین با اشاره به میزبانی مطلوب همدان از اردوی تیراندازی با کمان کشور بیان کرد: با تمام توان و پتانسیل ورزش استان هرگونه امکانات رفاهی ورزشی را در اختیار ملی پوشان قرار داد تا میزبانی شایسته‌ای از این اردو داشته باشد.

رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان‌همدان عنوان کرد: به‌طورقطع برگزاری این اردوی ورزشی به رشد بیشتر رشته تیراندازی با کمان استان‌همدان کمک خواهد کرد و هدف ما نیز از برگزاری این اردوها رشد تیراندازی با کمان همدان و شناخته شدن این ورزش در استان است.

یاری بابیان اینکه به دنبال دریافت امتیاز میزبانی مسابقات بین‌المللی تیراندازی با کمان در همدان هستیم، گفت: ما به فدراسیون تیراندازی باکمان پیشنهاد داده‌ایم که به دلیل توانمندی و پتانسیل بالای استان و میزبانی خوب و مطلوب مسابقات قهرمانی کشور، از این پس همدان میزبان مسابقات کشوری و یکی از مسابقات بین‌المللی باشد.

وی افزود: سایت تیراندازی با کمان همدان یکی از بهترین سایت‌های کشور بوده و می‌توان در آینده بر روی همدان سرمایه‌گذاری بیشتری کرد.

وی با اشاره به پتانسیل این رشته ورزشی در استان‌همدان بیان کرد: همدان طی سال‌های اخیر قهرمانان ارزنده‌ای در این رشته ورزشی داشته و کمانداران استان مقام‌های قابل توجهی به دست آورده‌اند.

رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان‌همدان عنوان کرد: در حال حاضر نیز تیراندازان مستعد و توانمندی در استان‌همدان فعالیت می‌کنند و امیدواریم همچون گذشته تیراندازان همدانی بتوانند در مسابقات کشوری خوش بدرخشند تا نفرات بیشتری در تیم ملی داشته باشیم.

برگزاری اردو تیم ملی سنگ‌نوردی در همدان

رئیس هیئت سنگ‌نوردی و صعودهای ورزشی استان‌همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اردو تیم ملی سنگ‌نوردی در همدان اظهار داشت: اردوی تیم ملی سنگ‌نوردی برای آماده‌سازی بازی‌های آسیایی در مجموعه سنگ‌نوردی فرهاد برگزار شد.

علیرضا گوهری افزود: اکبر ثابت کار و زهرا بهرامیان از مربیان استان‌همدان و متین بیات و راحیل رمضانی از سنگ‌نوردان استان‌همدان در این اردو داشتند.

رئیس هیئت سنگ‌نوردی و صعودهای ورزشی استان‌همدان با اشاره به زیرساخت سنگ‌نوردی همدان گفت: در حال حاضر مجموعه سنگ‌نوردی فرهاد در همدان در کشور بی‌نظیر است و در آن خوابگاه، سالن آموزشی، سالن بدن‌سازی، جایگاه تماشاگران و بسیاری از امکانات روز دنیا تعریف‌شده است.

گوهری عنوان کرد: تمامی حجم‌ها و دیواره‌هایی که یک مجموعه سنگ‌نوردی استاندارد در دنیا باید داشته باشد ازجمله دیواره بولدرینگ، سرعت، سرطناب، دیواره‌های تمرینی و دیواره‌های متحرک برای کودکان در همدان وجود دارد و در یک نگاه این سالن در نوع خود بی‌نظیراست.

وی با اشاره به جایگاه بانوان سنگ‌نورد استان‌همدان بیان کرد: همدان در بخش بانوان جایگاه خوبی دارد و قهرمانان ارزنده در رشته‌های مختلف شانس بالایی برای قهرمانی دارند.

سهمیه المپیک ۲۰۲۰ را خواهیم داشت

‌رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان‌همدان عنوان کرد: در بخش بانوان سهمیه المپیک ۲۰۲۰ را خواهیم داشت به‌شرط اینکه موردحمایت لازم قرار بگیریم.

گوهری با اشاره به وضعیت این هیئت در استان‌همدان گفت: هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی همدان از فعال‌ترین و موفق‌ترین هیئت‌های استان‌همدان محسوب می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان‌همدان نیز با اشاره به برگزاری اردوهای ملی در همدان اظهار کرد: با توجه به زیرساخت‌های بسیار مناسب همدان این پتانسیل را داریم که در رشته‌های مختلفی ورزشی میزبان اردوهای تیم ملی باشیم.

همدان توان و پتانسیل برگزاری اردوهای تیم ملی را دارد

رسول منعم افزود: ما به هیئت‌های ورزشی و فدراسیون‌ها اعلام کردیم که استان‌همدان توان و پتانسیل برگزاری اردوهای تیم ملی را دارد و اعلام آمادگی کرده‌ایم که میزبان اردوهای تیم ملی در رشته‌های مختلف ورزشی باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان‌همدان بابیان اینکه ورزش باید سهم بسزایی در معرفی ظرفیت‌های استان‌همدان در رویداد «همدان ۲۰۱۸» داشته باشد، گفت: ۱۳ برنامه بین‌المللی و کشوری در راستای رویداد «همدان ۲۰۱۸» تا پایان بهمن‌ماه امسال در همدان برگزار می‌شود.

منعم عنوان کرد: مسابقات آسیایی کبدی، هاکی و شطرنج، مسابقات بین‌المللی کشتی جام تختی و جام سردار شهید همدانی و مسابقات شطرنج ابن‌سینا از مهم‌ترین برنامه‌های ورزشی همدان امسال است.

وی بابیان اینکه دستگاه ورزش در حد توان زیرساخت‌ها را فراهم کرده است، گفت: وجود مجموعه ورزشی حاجی بابایی، سالن ۶ هزارنفری انقلاب، سالن سنگ‌نوردی فرهاد، ورزشگاه ۱۵ هزارنفری شهید مفتح و سایر مجموعه‌های ورزش پتانسیل خوبی برای ورزش استان‌همدان است تا شاهد برگزاری میزبانی‌های بزرگ باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان‌همدان عنوان کرد: در حال حاضر زیرساخت‌های ورزش همدان آماده به‌خوبی فراهم‌شده است.

یکی از کارشناسان ورزشی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اردوهای تیم ملی در همدان اظهار داشت: هیئت‌های ورزشی استان باید در شرایطی زیر بار مسئولیت برگزاری اردوهای تیم ملی در همدان بروند که بتوانند در قبال آن امتیازات خوبی را از فدراسیون دریافت کنند چراکه در غیر این صورت به غیر بار هزینه اسکان، تغذیه و فرسوده‌شدن زیرساخت‌های خود و بار مالی که متوجه هیئت می‌شود خروجی برای آن‌ها نخواهد داشت.

علی اکبر شیرزادی افزود: در صورتی می‌توانیم در یک رشته ورزشی میزبان اردوی تیم ملی باشیم که حداقل یک یا چند ورزشکار و مربی استان در این اردوی تیم ملی حضورداشته باشند و در این صورت می‌توانیم بگویم خروجی برای ما داشته است.

اردوهای تیم ملی باید عایدی برای ورزش استان داشته باشد

شیرزادی بابیان اینکه برگزاری اردوهای تیم ملی باید عایدی برای ورزش استان داشته باشد، گفت: قرار است با برگزاری اردوهای تیم ملی چیزی را به ورزش استان اضافه کنیم نه اینکه از جیب ورزش استان خرج کنیم و در آخر سودی برای ما نداشته باشد.

این کارشناس ورزشی عنوان کرد: باید هیئت‌های ورزشی به فدراسیون بگویند ما در صورتی میزبانی اردوی تیم ملی را قبول می‌کنیم که ورزشکاران و مربیان ما نیز در این اردو حضورداشته باشند و مقداری از بار مالی برگزاری اردو تیم ملی را نیز فدراسیون متقبل شود حتی اگر تمام هزینه مالی را فدراسیون بدهد اما باز هم ما ورزشکاری نداشته باشیم باز هم بازنده هیئت‌های ورزشی و دستگاه ورزش استان خواهد بود.

برگزاری اردوهای ورزشی به‌صورت برد برد باشد

وی بابیان اینکه هیئت‌های ورزشی نباید با هر شرایطی زیر بار برگزاری اردو تیم ملی بروند، بیان کرد: برگزاری اردوهای ورزشی باید به‌صورت برد برد باشد که هم فدراسیون و هم هیئت‌های ورزشی و دستگاه ورزش از برگزاری این اردو سود ببرند.

شیرزادی افزود: همدان با داشتن زیرساخت ورزشی بی‌نظیر به‌نوعی بهشت برگزاری اردوهای ورزشی است و حتی فدراسیون‌ها باید التماس برگزاری اردو در همدان داشته باشند.

در پایان گفتنی است، برگزاری اردوهای تیم ملی و مسابقات ملی و بین‌المللی در استان‌همدان می‌تواند به رشد رشته‌های ورزشی استان و شناخت پایتخت تاریخ و تمدن ایران‌زمین کمک شایانی کند و سیاست دستگاه ورزش باید به‌نوعی باشد که همدان برنده این رویدادها باشد.