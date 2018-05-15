برخورد شدید با فساد اداری در استان تهران/تخلف ها با دقت رصد شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی ظهر سه شنبه در همایش بازرسان فرمانداری ها و شهرداری های استان تهران طی سخنانی با بیان این که دولت از طریق بازرسی ادارات و سازمان ها نظارت می کند تا وظایف محوله به درستی و به دور از فساد و تبعیض انجام شود، گفت: فساد و تبعیض در ادارات سبب نارضایتی مردم می شود، مدیران،مسئولان و کارکنان دولت وظیفه خدمت رسانی به مردم را دارند.

استاندار تهران با بیان این که هر جامعه ای که گرفتار فساد و تبعیض شود، پشتیبانی مردم را از دست می دهد، گفت: اولین وظیفه ما به عنوان مسئول در نظام اسلامی و دولت این است، که اعتماد و حضور مردم را در صحنه حفظ کنیم.

نباید کارمندان و مدیران نسبت به فساد و تبعیض بی تفاوت باشند

وی خطاب به بازرسان شهرداری ها و فرمانداری ها گفت: باید با دقت نظارت داشته باشید، که مدیران در هزینه ها مطابق آیین نامه و ضوابط عمل کنند، باید دقت خود را با هدف خدمت و کسب رضایت مردم در سازمان بیشتر کنید و به صورت شفاف به مردم خدمت رسانی کنید، تا در مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب احساس رضایت شود.

مقیمی تاکید کرد: بازرس ها باید نظارت کنند، تا کسانی که در دستگاه ها کار می کنند، نسبت به فساد و تبعیض بی تفاوت نباشند و این مهم ترین وظیفه مجموعه بازرسی در دستگاه ها است، تا سلامت سازمان و مجموعه حفظ شود، در انجام وظیفه نیز باید ارتباط و تعامل سازنده بازرسان با مدیران دستگاه ها همواره برقرار باشد.

نماینده عالی دولت در استان تهران با بیان این که تخلف از هرنوع آن قابل قبول نیست و همه اقدامات مدیران و کارکنان باید بر مبنای قانون باشد، افزود: اگر فکر کنیم، برای اجرای سریع تر کارها و وظایف، قانون را دور بزنیم، فکرمان اشتباه است.

گلوگاه های تخلف در دستگاه ها شناسایی شود



مقیمی تاکید کرد: گلوگاه های تخلف در دستگاه ها باید شناسایی شده و مدیریت مجموعه باید در جریان حتی تخلفات جزئی قرار بگیرد.

استاندار تهران افزود: بازرسان به عنوان ناظران عملکرد دستگاه ها باید نقاط ضعف دستگاه را شناسایی، تحلیل و با حفظ امانت داری و به دور از تبعیض گزارش کنند و اگر در مجموعه ای به بازرسی کم توجهی می شود باید در ارزیابی ها با کسب عملکرد خوب جایگاه بازرسی را ارتقاء داد.

بر اساس این گزارش، همایش بازرسان فرمانداری ها و شهرداری های استان تهران ظهر سه شنبه با حضور طالبی، رئیس مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور، حجت الاسلام اسلامی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی استانداری تهران و بازرسان فرمانداری ها و شهرداری ها برگزار شد.



